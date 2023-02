Kleine Stars auf großer Leinwand: Schüler-Kurzfilm nominiert

Von: Raffael Scherer

Teilen

Ein halbes Jahr lang bastelten Lydia-Maria und Peter Schulz von der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen mit den Schülern an deren Kurzfilm „(K)Ein Platz für 2“. © Nachbarschaftshilfe Taufkirchen

Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen hat in einem Jugendworkshop den Kurzfilm „(K)Ein Platz für 2“ von Kindern für Kinder gedreht. Nun wurde das Werk für den Münchner Jugendfilmpreis nominiert.

Taufkirchen – Eben noch normale Grundschüler, schon Stars auf der großen Leinwand: Mehrere Taufkirchener Kinder haben es zusammen mit der Taufkirchener Nachbarschaftshilfe mit ihrem Filmprojekt „(K)Ein Platz für 2“ auf das Münchner Jugendfilmfestival „flimmern&rauschen“ geschafft.

Für die Jugend ging während den Hochzeiten der Corona-Pandemie fast gar nichts mehr an sozialen Freizeitaktivitäten, erinnern sich Lydia-Maria (50) und Peter Schulz (49) von der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen. Dagegen sollte das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ des Bundesinnenministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vergangenes Jahr etwas unternehmen.

Eintauchen in die Welt des Films

Also überlegten sich die beiden zum vorgegebenen Thema Medien das Projekt einer Filmwerkstatt. Dabei erhielten die teilnehmenden Kinder in wöchentlichen Workshops verschiedene Einblicke in die Welt des Films. Vom Besuch der Bavaria Filmstudios über den Austausch mit einer Schauspielerin bis hin zum Besuch des Münchner Jugendfilmfestivals „flimmern&rauschen“ .

Beeindruckt sahen die Kinder Filme anderer Schüler und fragten bei Peter Schulz, ob sie mit ihrem Werk auch einmal auf der großen Leinwand laufen können: „Ich meinte dann: ,Versuchen können wir‘s‘ und gesagt, getan“. erinnert sich Schulz und schmunzelt.



Grundschule am Wald als Inspiration

Über ein halbes Jahr hinweg bastelten die Kinder also zusammen mit den beiden Workshopleitern an ihrer eigenen Filmidee. „Die Kinder beschäftigte sehr die Grundschule am Wald, die neu gebaut wird. Es ist viel, was da passiert: Etwas Neues kommt, etwas Altes wird verlassen“, erklärt Lydia-Maria Schulz, Mitarbeiterin der NBH Taufkirchen, Sozialpädagogin und Systemische Familientherapeutin.

Aus diesem Grundsatz entstand dementsprechend die Handlung des Films: Die Hütte einer Kinderbande, der „Feuer-Gang“, soll abgerissen werden, weshalb sie zum Bauwagen, dem Clubhaus einer anderen Kindergruppe, der „XXL-Gang“, gehen und ihn in Beschlag nehmen. Dort kommt es dann zur Konfrontation zwischen den beiden rivalisierenden Gangs. Wie es ausgeht, sei dabei nicht verraten.

Schüler packen überall selbst an

Besonders wichtig war den damals sieben- bis zehn Jahre alten Schülern ihre Filmrollen selbst zu entwickeln, sich in diese einzufühlen und reinzudenken, vom fiktiven Namen bis zum Charakter der jeweiligen Figur, erinnern sich die Leiter.



Von der Idee bis zum Dreh waren die Kinder überall beteiligt. Sie erhielten Einblicke in das Schreiben eines Drehbuchs, beim Finden eines geeigneten Drehorts und lernten, was sich alles mit einer Kamera anstellen lässt. Peter Schulz, neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorstand der Nachbarschaftshilfe eigentlich Unternehmensberater in der Medienbranche, brachte dabei bereits die ein oder andere Dreherfahrung mit. Seine Frau deckte dabei den pädagogischen Aspekt ab: „Die Konstellation zwischen mir und meiner Frau hat sich dabei gut ergänzt“, fasst Peter Schulz zufrieden zusammen.

Vom leisen Sprechen zu enthusiastischen Schauspielern

Unterstützt wurde das Team von dem jungen Filmemacher Matthias Jung, der beim Dreh einen großen Teil der Regie- und Kameraarbeit sowie den Schnitt übernahm, überwacht von den kritischen Kinderaugen, sowie von Thimo von Baer, der für den Film die Musik komponierte und einspielte. „Die beiden haben sich wunderbar die Bälle zugespielt“, lobt Co-Regisseur Peter Schulz.

Und Produktion und Dreh machten Jung und Alt großen Spaß: „Der Gewinn für die Kinder war riesig. Und auch für mich als Pädagogin war es schön zu sehen wie eine heterogene zu einer homogenen Gruppe wird“, resümiert Lydia-Maria Schulz. „Ich kann mich noch gut an die ersten Gehversuche erinnern, als sie so schüchtern waren, dass man sie beim Sprechen kaum gehört hat und dann am Ende sind daraus lauter selbstbewusste Schauspieler geworden, eine tolle Entwicklung“, ergänzt ihr Ehemann.



Wiedersehen bei Preisverleihung

Gefeiert wurde die Filmpremiere schließlich mit vollem Saal im Taufkirchener Kongresszentrum samt anschließendem Essen. Seitdem hat sich die komplette Gruppe nicht mehr gesehen, das Projekt war beendet. Ein neuer Filmworkshop steht derzeit auch nicht mehr auf dem Programm erklärt das Ehepaar, schließlich hat das Bundesinnenministerium keine neue, ähnliche Kampagne mit den dazugehörenden Geldern mehr gestartet.



Trotzdem gibt es nun ein Wiedersehen für die Nachwuchstalente: Am 31. März findet das Münchener Jugendfilmfestival „flimmern&rauschen“ wieder statt — und „(K)Ein Platz für 2“ steht dort auf der Vorführungsliste und ist nominiert für den Münchner Jugendfilmpreis in der Kategorie Kinderfilmpreis/Genre Spielfilm. Dabei werden die jungen Filmemacher auf die Bühne gebeten und können sich ihr verdientes Lob vom Publikum abholen sowie Fragen beantworten.



Kurzfilm auf YouTube

Daher, egal wie die Preisverleihung ausgeht, ein Happy End ist gewiss: Ihr Ziel, einmal auf die große Leinwand zu kommen, haben die Nachwuchsfilmemacher damit auf jeden Fall erreicht. Und wer nicht bis zur Preisverleihung warten mag: Der Kurzfilm über die beiden Gangs ist bereits online bei YouTube zu sehen.