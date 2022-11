Ein Pavillon für den ganzen Landkreis

Die 29 Städte und Gemeinden des Landkreises München sollen sich in einem eigenen Pavillon präsentieren. © Landratsamt

Mit einem eigenen Pavillon werden sich die 29 Kommunen des Landkreises München auf der Landesgartenschau 2024 in Kirchheim präsentieren. Umgesetzt wird der Entwurf des Architekturbüros Phase H aus Memmingen.

Kirchheim/Landkreis – Genauso wie die 29 Gemeinden des Landkreises die Stadt München säumen, so rahmen bei dem Entwurf die 29 Felder des Pavillons für die Landesgartenschau 2024 in Kirchheim dessen Mitte. Der zentrale Außenraum steht stellvertretend für die zahlreichen Forste in und um den Landkreis sowie dessen grünes Erscheinungsbild. Der Baukörper „neigt sich mit einer einladenden Geste zum Platz hin und ermöglicht über zwei Rampen den Zugang in das stegartige Bauwerk. Konzipiert als großzügiger Umlauf lässt sich der Pavillon vielseitig bespielen. Durch seine teils opake und teils transluzente Hülle entsteht ein spannendes Wechselspiel von Licht und Schatten, Ein- und Ausblicken, Rückzug und Kommunikation“, heißt es in der Entwurfplanung.



Durch Klappelemente kann der Pavillon je nach Wetter oder den Wünschen der Aussteller geöffnet oder geschlossen werden. Diese dynamische Hülle ist nicht nur Fassade, sondern gehört zum Ausstellungskonzept. Durch Bedrucken oder Behängen können sich die Städte und Gemeinden sowie der Landkreis sich nebst den geschlossenen Wänden auch auf den mobilen Elementen präsentieren.



Der Aktionsbereich ist vom öffentlichen Platzbereich sowie vom Ausstellungsbereich einseh- und bespielbar. Die Funktionszone mit Backoffice, WC und Lager ist an den Aktionsbereich angegliedert und bildet den Abschluss des Gebäudes. Durch diese Anordnung kann der Aktionsraum je nach Veranstaltungszweck sowohl von innen nach außen als auch umgekehrt genutzt werden. Wald- und Wasserkreisläufe werden als didaktische Schwerpunkte im Außenraum thematisiert. Der Lebensraum Wald steht im Mittelpunkt des Pavillons, während ein mit Stauden bepflanzter Retentionsbereich den südlichen Bereich des Grundstückes abschließt. Die äußeren und inneren Ränder des Pavillons dienen als Sitzbank für die Besucher und laden zum Verweilen ein.



Gemäß aktueller Kostenberechnung muss der Landkreis für den Pavillon mit 628.000 Euro rechnen. Die Gesamtkosten des Pavillons belaufen sich gemäß der Kostenberechnung auf 821.051 Euro. Diese Gesamtkosten beinhalten auch die Rückbaukosten in Höhe von 36.199 Euro. Denn der Pavillon soll nach Ende der Kirchheimer Landesgartenschau abgebaut und auf dem Gelände des Heiner Janik Hauses in Oberschleißheim aufgebaut werden. Dann werden dort entweder die Stiftung Ost- und Westpreußen in Bayern e.V. zu Ausstellungszwecken und/oder der Kreisjugendring München-Land ihre neue Heimat finden.