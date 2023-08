Ratsbegehren zu KIM-Erweiterung: Gemeinderat muss neue Frage formulieren

Der Bereich für das angedachte Gewerbegebiet liegt im Westen des Waldstücks und grenzt schon heute direkt an die Kraillinger Innovationsmeile (KIM). © Romy Ebert-Adeikis

Soll ein Teil des Antennenfelds zum Gewerbegebiet werden? Das werden die Kraillinger am 8. Oktober bei einem Ratsbegehren gefragt. Doch das Landratsamt hat Zweifel an der Formulierung...

Krailling – In seiner bisherigen Formulierung könnte das Ratsbegehren der Gemeinde Krailling zum Antennenfeld, über das die Bürger am 8. Oktober entscheiden sollen, juristisch anfechtbar sein. Das glaubt zumindest die Rechtsaufsicht des Landratsamts Starnberg, wie Kraillinger Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) nun bei einem Pressegespräch bekannt gab.

Ferienausschuss soll neue Fragestellung erarbeiten

Als problematisch werde die Verknüpfung zweier Fragestellungen angesehen. So sollten die Kraillinger entscheiden, ob ein Teil des Waldes im Antennenfeld der Erweiterung der Kraillinger Innovationsmeile (KIM) dienen, der größerer Bereich aber ökologisch ertüchtigt werden soll.

Dem Gemeinderat werde nun empfohlen, die Frage für das Ratsbegehren zu überarbeiten, erläuterte Haux. Dazu hat er für Dienstag, 22. August, den Ferienausschuss einberufen. Beginn der Sitzung im Rathaus, Rudolf-von-Hirsch-Straße 1, ist um 19.30 Uhr.

Bürgerinitiative und Rechtsaufsicht üben beide Kritik

Der Gemeinderat hatte zuvor die Fragestellung juristisch überprüfen lassen – ohne Beanstandung. Die Bürgerinitiative Krailling (BIK) hatte jedoch Zweifel, ob die Ertüchtigung des Waldes erst dann passiere, wenn der KIM-Erweiterung auf dem ehemaligen Antennenfeld zugestimmt werde. Nun hat auch die Rechtsaufsicht im Starnberger Landratsamt Bedenken geäußert.

Altbürgermeister Dieter Hager erinnerte im Rahmen des Pressegesprächs an den ersten Bürgerentscheid zur Gründung der KIM 1996. Damals war Krailling eine reine Wohn-Gemeinde, was sich mit dem Gewerbegebiet ändern sollte. Auch, weil die wachsende Kommune Gewerbesteuern generieren wollte, um die immer umfangreicheren Aufgaben stemmen zu können.

Die KIM ist auch für den aktuellen Rathauschef eine Erfolgsgeschichte. Die Erweiterung um sieben Hektar - derzeit sind es bereits circa 15 Hektar - sei bitter nötig, so Haux. Ansässige Betriebe könnten sich nicht erweitern, zudem gebe es genügend Anfragen von externen Firmen, die sich für den Standort interessieren.

Infotage zum Ratsbegehren am 18. und 23. September

Der Bürgermeister kündigte zudem zwei Info-Veranstaltungen zum KIM und der geplanten Erweiterung an. Die erste soll am Montag, 18., die zweite am Samstag, 23. September, auf dem Paulhan-Platz stattfinden.

An beiden Terminen werde ein Shuttle-Service in die KIM eingerichtet. Interessierte können sich so einen Überblick zu den Erweiterungen auf dem ehemaligen Antennenfeld verschaffen. Anfang August hatte die Kommune bereits eine Besichtigung des Waldstücks für Naturschutzgruppen organisiert.

