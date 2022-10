Kulturförderverein Krailling feiert 20. Geburtstag ‒ Auf dem Programm stehen Puppen, Fernweh und Weihnachten

Von: Romy Ebert-Adeikis

Zusammen mit Figurenbildner Robert Rebele stemmen sie den wiedergegründeten Verein (v.li.): Corinna Peil, Brigitte Hager, Diana Widmann, Matthias Ringhoff, Gunter Kadegge und Christine Borst. © Romy Ebert-Adeikis

Nach vier Jahren Pause und zum 20. Geburtstag wird der Kulturförderverein Krailling wiederbelebt. Wie sich das Programm für das kommende Jahr gestaltet.

Der Kraillinger Kulturförderverein begeht gerade seinen 20. Geburtstag. Dass er diesen überhaupt feiern kann, ist auch der Verdienst von Christine Borst. Die frühere Bürgermeisterin der Gemeinde hatte den Verein nicht nur 2002 mit aus der Taufe gehoben. Sie hat ihn jetzt auch aus einem vier Jahre währenden Dornröschenschlaf geweckt.

Nach vier Jahren Pause - Wiederbelebter Kraillinger Kulturförderverein feiert 20. Geburtstag

„Zum einen waren wegen der Pandemie lange keine Veranstaltungen möglich. Zum anderen ist die damalige Vorsitzende krank geworden und wollte den Verein auflösen“, berichtet Borst.

Gut eineinhalb Jahre ist das her. Seitdem hat die Ex-Bürgermeisterin nach neuen Mitstreitern gesucht. „Es war gar nicht so leicht: Viele wollten zwar mitmachen, aber ja nicht in den Vorstand“, sagt Borst. Seit Ende Juli hat der Verein aber wieder circa 20 Mitglieder und ein neues, siebenköpfiges Führungsteam um die Pentenriederin Brigitte Hager.



„Wir behalten das Konzept unserer Programme so bei, wie es früher war. Mit der Kabarett-Reihe im Alten Wirt, einer kulturellen Fahrt, Vernissagen, Konzerten und Lesungen“, sagt die neue Vereinsvorsitzende. Kulturell wiederbeleben will Hager den Berger Weiher. „Da gab es früher mal Konzerte. Das wollen wir auf jeden Fall wieder machen.“



Puppen, Fernweh & Weihnachten - Das Programm des Kulturförderverein Krailling

Ausgelegt ist das neue Programm des Kulturfördervereins (siehe Kasten) erst einmal auf ein Jahr. „Wir müssen sehen, wie es läuft. Ich glaube, dass gerade unser Klientel aktuell noch sehr vorsichtig ist, was den Besuch von Veranstaltungen angeht“, sagt Hager.

Sie und ihre Mitstreiter hoffen aber, mit kleinen Events das Zentrum Kraillings mehr zu beleben. „Jetzt ist die neue Ortsmitte so schön geworden, da muss auch was passieren. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Kommunikation im Ort“, findet Borst.

Ausstellung „Puppenwelt“: Der Kraillinger Figurenbildner Robert Rebele zeigt bis Samstag, 15. Oktober, in den Schaufenstern der örtlichen Geschäfte seine Puppen.



„Hokusdipokus – Zauberei an Fäden“: Marionettenspieler Gregor Schwank zeigt am Samstag, 15. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Bücherei, Margaretenstraße 53a, ein Stück für Kinder ab vier Jahren. Karten für fünf Euro gibt es in der Bibliothek.



„Z’ China dahoam“: Kabarettistin Annamirl Spies zeigt am Mittwoch, 9. November, ab 20 Uhr im Alten Wirt, Margaretenstraße 33, ihr Programm über deutsch-chinesische Unterschiede und den Wahnsinn eines deutschen Rentnerdaseins. Tickets für 22 Euro (Mitglieder 18 Euro) unter kultur-in-krailling@gmx.de.



„Kraillinger Weihnacht“: Altbürgermeister Dieter Hager liest am Samstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr in der Margaretenkirche, Margaretenstraße 2, Weihnachtsgeschichten zu Stubnmusi. Der Eintritt ist frei.



Das ganze Programm gibt es unter: www.kultur-in-krailling.de.

