Kulturförderverein Würmtal: Zurück in die Normalität

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

In der Waldkirche Planegg startet der Kulturförderverein Würmtal sein Herbst- und Winterprogramm 2023 mit einem Konzert von „Ensemble Barockin“ am 21. September © rea

Nach vier Jahren Zwangspause legt der Kulturförderverein Würmtal wieder eine Jahresausstellung im Rathaus Planegg auf. Was sonst noch im Herbst und Winter geplant ist...

Würmtal- Die Corona-Zeiten haben vielerorts Spuren hinterlassen – auch beim Kulturförderverein Würmtal. Nach Lockdowns und Kontaktbeschränkungen sowie einem Führungswechsel im Vorstand kehrt der Verein nun endgültig zu alter Stärke zurück. Erstmals seit vier Jahren organisiert er heuer wieder eine echte – das heißt nicht digitale – Jahresausstellung im Rathaus Planegg.

Jahresausstellung unter dem Motto „Zeitlos“

Unter dem Motto „Zeitlos“ zeigen dort zahlreiche Vereinsmitglieder von Freitag, 20. Oktober, bis Freitag, 17. November, ihre Werke. Erstmals zu sehen sein wird dabei japanische Blumensteckkunst, welche die Vereinsvorsitzende Anne Gürtler selbst beisteuert. „Aber nur die ersten Tage. Über vier Wochen hält sich Ikebana nicht“, erklärt die Gräfelfingerin.

Es ist nicht die einzige Premiere, welche die Jahresausstellung mit sich bringt. „Die Gemeinde Planegg hat auch hier lebende ukrainische Künstler angesprochen“, sagt Gürtler.

Anne Gürtler übernahm in höchster Not den Vorstand des Kulturfördervereins Würmtal. © Romy Ebert-Adeikis

Zwei davon stellen nun ebenfalls ihre Acryl- und Aquarellbilder aus – unter besonderen Bedingungen. „Normalerweise geben unsere Künstler, wenn sie im Rahmen der Ausstellung ein Werk verkaufen, einen Prozentsatz an den Verein ab. Bei den Ukrainerinnen verzichten wir darauf.“

Konzertsaison startet in der Waldkirche

Neben der bildenden Kunst ist im Herbst- und Winterprogramm des Kulturfördervereins viel Musik geboten. Den Auftakt macht das „Ensemble Barockin“ am Donnerstag, 21. September, in der Waldkirche Planegg. „Dort wollen wir wieder regelmäßig Konzerte anbieten“, sagt Vorstandsmitglied Felix Stross.

Karten gibt es nur an der Abendkasse – anders als bei den Konzerten von Tom & Flo (Donnerstag, 12. Oktober), Libertango (Samstag, 25. November) und „Gitanes Blondes“ (Samstag, 13. Januar 2024), deren Vorverkauf über München Ticket läuft.

Vorverkauf für viele Veranstaltungen läuft schon

In Sachen Kabarett hat der Verein heuer einen besonders großen Namen an Land gezogen. „Wir sind stolz sind darauf, dass wir Wolfgang Krebs mit seinem neuen Programm ‚Bavaria First‘ schon kurz nach der Premiere am 8. November nach Planegg holen konnten“, sagt Stross.

Dort gastiert der Kabarettist am Donnerstag, 16. November. Auch dafür ist der Vorverkauf bereits gestartet. „Noch gibt es Karten, aber man sollte sich sputen“, betont Gürtler.

Zwei Schulkonzerte in Planegg und Gräfelfing

Zu ihrem Amtsantritt Anfang des Jahres hatte die Gräfelfingerin vorgeschlagen, wieder mehr für den Nachwuchs zu tun. Das wird im Herbst nun umgesetzt: Erstmals organisiert der Kulturförderverein Würmtal zwei Schulkonzerte. Sowohl in der Planegger als auch der Gräfelfinger Grundschule tritt das „Kindermusiktheater von und mit Andreas Haas“ für alle Schüler auf.

Finanziert werden die Veranstaltungen zur Hälfte vom Verein selbst. In Gräfelfing steuert die Gemeinde den Rest dazu bei.

Und noch ein weiterer Wunsch Gürtlers soll zeitnah Realität werden: dass sich ihr Verein im Bereich Literatur wieder mehr engagiert. Dafür nimmt er im Februar an der neuen Reihe „Literatur im Kupferhaus“ mit einer Buchvorstellung teil.