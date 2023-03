„Höchstmögliche Auszeichnung“

Landrat Christoph Göbel (Mitte) mit den Ehrenringträgern: Christoph Nadler (von links), Johanna Hagn, Ulrike Beck und Brigitte Thoma. © CLAUS SCHUNK

Vier Bürgern aus dem Landkreis wurde eine große Ehre zuteil: Sie bekamen in einem Festakt im Kleinen Theater Haar einen Ehrenring verliehen. Aus gutem Grund: Sie haben durch ihr Engagement über Jahre hinweg diese hohe Auszeichnung mehr als verdient.

Landkreis – Mit seinen Auszeichnungen sei der Landkreis äußerst sparsam, bemerkte Landrat Christoph Göbel bei der Festveranstaltung für vier verdiente Landkreisbürger. Die höchstmögliche Auszeichnung des Landkreises zu erhalten, sei daher eine ganz besondere Ehre.



Mit dem Ehrenring bedenkt der Landkreis Personen, die öffentlich, vor allem im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder caritativen Bereich tätig sind und deren Schaffen sich auf den gesamten Landkreis München auswirkt. Darüber hinaus müssen sie sich in hervorragender Weise um das Ansehen des Landkreises und das Wohl seiner Bevölkerung verdient gemacht haben und allgemein ein hohes Ansehen genießen.



Die Akribische: Insgesamt 24 Jahre gehörte Ulrike Beck aus Sauerlach für die CSU dem Kreistag des Landkreises München an. Alle vier Amtsperioden hindurch hatte sie einen Sitz im Jugendhilfeausschuss. „In diesem Ausschuss wurde wahrscheinlich kein einziger Tagesordnungspunkt behandelt, zu dem Ulrike Beck nicht Stellung bezogen hat“, so Göbel in seiner Laudatio. Sie habe ganz wesentlich zum Wandel der Jugendhilfe in eine proaktive und präventive Unterstützung beigetragen. Auch hat sich die ehemalige Gymnasiallehrerin in mehreren Zweckverbänden weiterführender Schulen engagiert und entscheidend an großen Baumaßnahmen mitgewirkt. Von 2014 bis 2020 war Ulrike Beck, die dafür bekannt war, sämtliche Sitzungsvorlagen mit größter Akribie durchzuarbeiten, Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses. Engagiert hat sie sich darüber hinaus besonders für die Umstrukturierung der Kreiskliniken, für den Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs sowie für die Entscheidung, dass der Landkreis München als sogenannte Optionskommune Aufgaben der Agentur für Arbeit übernimmt und seit vielen Jahren ein eigenes Jobcenter betreibt. Auch in Sauerlach engagierte sie sich in der Kommunalpolitik. Insgesamt 19 Jahre gehörte sie dem Sauerlacher Gemeinderat an, davon zwölf Jahre als zweite Bürgermeisterin.



Das soziale Gewissen des Kreistags: Beinahe genauso lang, nämlich 22 Jahre, saß Johanna Hagn für die SPD im Kreistag des Landkreises München. Göbel bezeichnete sie als das soziale Gewissen des Gremiums. Ihre ganze Amtszeit über gehörte sie auch dem Sozialhilfe- und späteren Sozialausschuss an. Sie war darüber hinaus Mitglied in zahlreichen weiteren Ausschüssen und Schulzweckverbänden. Bis heute, insgesamt 31 Jahre, gehört sie darüber hinaus dem Gemeinderat ihrer Heimatgemeinde Ismaning an. Hagn hat auch die Gründung der ARGE Nachbarschaftshilfen im Landkreis München initiiert, deren Vorsitzende sie von 1995 bis 2008 war.

Der aktive Kreisrat: Nur wenigen Kreisräten wird die höchste Ehre des Landkreises zuteil, solange sie noch aktives Mitglied des Gremiums sind. Christoph Nadler ist einer von ihnen. Seit 26 Jahren vertritt Nadler die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag des Landkreises München und ist seit 2020 auch weiterer Stellvertreter des Landrats. Seit 24 Jahren ist er Mitglied des Kreisausschusses und beinahe genauso lang Mitglied des Finanz-

ausschusses. Besonders wichtig ist Nadler der Ausbau der Erneuerbaren Energien und die unmittelbare Beteiligung der Bürger, etwa bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Auch in seiner Heimatgemeinde Taufkirchen bringt sich Nadler in der Kommunalpolitik ein. 16 Jahre gehörte er dem Gemeinderat an, engagierte sich aber auch als Vorsitzender des Umwelt- und Agendabeirats sowie der Ortsgruppe Taufkirchen des BUND.



Die Unangreifbare: Als eine „ganz besondere Kollegin“ bezeichnete Landrat Göbel Brigitte Thoma aus Ismaning. 18 Jahre lang saß sie für die Freien Wähler im Kreistag des Landkreises München. Die komplette Amtszeit hindurch gehörte sie dem Sozialausschuss sowie dem Jugendhilfeausschuss an. Darüber hinaus engagierte sie sich unter anderem im Klinikbeirat sowie im Sparkassenzweckverband. Niemals habe sie in einer politischen Diskussion die Fassung verloren, sie sei allen Kollegen immer mit größtem Anstand und Würde begegnet. In ihren Beiträgen haben sie die Sache immer auf den Punkt gebracht, so Göbel. Und wenn die Statistik des Landratsamts stimme, so habe sie in den ganzen 18 Jahren nicht in einer einzigen Sitzung gefehlt. In ihrer Heimatgemeinde Ismaning war sie überdies 30 Jahre lang Mitglied des Gemeinderats, 24 Jahre davon Dritte Bürgermeisterin.