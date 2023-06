Sorgen zum Jubiläum: „Essen auf Rädern“ vom Diakonieverein Würmtal sucht dringend Fahrer

Von: Romy Ebert-Adeikis

Marietta Reithmeier-Prinz lädt die Essen für ihre Tour ins Auto. Sie ist seit Mitte der 80er-Jahre Fahrerin bei „Essen auf Rädern“ im Würmtal. © Romy Ebert-Adeikis

Im Herbst wird „Essen auf Rädern“ vom Diakonieverein Würmtal 50 Jahre alt. Weil Fahrer fehlen, startet das Angebot mit Sorgen ins Jubiläumsjahr.

Würmtal ‒ Im Notfall hat Ursula Steigemann auch schon Schnee für ihre Schützlinge geräumt. „Es entstehen durchaus Beziehungen, wenn man hilfsbedürftigen Menschen regelmäßig ihr Essen vorbeibringt“, sagt die Kraillingerin. „Viele sind sehr froh, dass wir uns fünf Minuten Zeit für sie nehmen. Das ist das Schöne“, sagt die Hauptorganisatorin des „Essen auf Rädern“ vom Evangelischen Diakonieverein im Würmtal. Im Herbst wird das Angebot 50 Jahre alt.

„Essen auf Rädern“ vom Diakonieverein Würmtal sucht dringend Fahrer

Angefangen hatte es damals damit, dass fünf Mitglieder der Waldkirche einem alten Ehepaar aus Planegg Essen aus dem nahen Altenheim vorbeibrachten. Inzwischen bekommen etwa 70 Personen zwischen Lochham und Stockdorf auf sieben Touren täglich eine warme Mahlzeit. Gekocht wird mittlerweile nicht nur im Planegger Altenheim, sondern auch vom Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus.

Koordinatorin Ursula Steigemann hilft bereits seit 1987 ehrenamtlich mit. Sie ist nicht die Einzige mit einem so langen Einsatz. „Mehrere unserer Fahrer haben zu einem ähnlichen Zeitpunkt angefangen wie ich. Manche davon sind inzwischen über 80“, sagt Steigemann, die selbst 76 Jahre alt ist.

Organisatorin Ursula Steigemann hilft bereits seit 1987 ehrenamtlich mit. © Romy Ebert-Adeikis

Warteliste wegen Personalmangel: „Essen auf Rädern“ sucht Fahrer

Doch nicht alle können in dem Alter weitermachen. „Wir haben vor Kurzem einige der älteren Fahrer verloren, weil sie kein Auto mehr haben oder keine Treppen mehr steigen können“, bedauert die Kraillingerin. Die Folge: „Ich bin dann selbst eingesprungen, bis zu zehn Mal im Monat. Aber das kann ich auf Dauer nicht leisten.“

Wer das „Essen auf Rädern“ neu beziehen will, landet wegen des Fahrermangels erstmal auf einer Warteliste. „Wenn noch fünf von unseren Fahrern wegfallen, dann müssten wir wohl ganz aufhören“, sagt Steigemann.

Das Problem: Anders als früher arbeiten heutzutage viele Frauen mit Kindern in Vollzeit ‒ und fehlen so fürs Ehrenamt. Gleichzeitig will Steigemann die vorhandenen, circa 100 Fahrer nicht überbelasten. Derzeit werden diese in der Regel nur zwei Mal im Monat und nach Absprache eingesetzt ‒ auch, weil sie für ihre Tätigkeit keine Aufwandsentschädigung erhalten.

„Es ist ein wunderbares Ehrenamt“: Hoffnung auf neue Freiwillige im Landkreis München

Gerade berufstätige Helfer müssten sich die Zeit dennoch erst freischaufeln. „Die will ich nicht verpflichten, mehr als zwei Mal im Monat fahren zu müssen. Sonst springen sie mir vielleicht ganz ab“, fürchtet Steigemann.

Stattdessen hofft sie darauf, neue Freiwillige zu finden ‒ je mehr, desto besser (siehe Infokasten). „Es ist ein wunderbares Ehrenamt“, betont die 76-Jährige. „Wir merken täglich, wie wichtig unsere Arbeit ist. Nicht nur für diejenigen, die das Essen bekommen. Sondern auch die Angehörigen.“

Mitmachen! Zwei Mal im Monat unter der Woche oder einmal pro Monat am Wochenende werden die Ehrenamtlichen eingesetzt. Dabei werden Abwesenheiten oder Urlaubszeiten berücksichtigt. „Die Ehrenamtlichen richten sich nicht nach uns, sondern wir uns nach ihnen“, verspricht Koordinatorin Ursula Steigemann. An einem Einsatztag geht es ab circa 10:45 Uhr im Altenheim Planegg oder Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus Lochham los. Eine Tour dauert etwa 2 Stunden. Die Fahrer erhalten das Benzingeld oder eine Spendenquittung und können selbst ein Essen mitnehmen. Wer sich engagieren möchte, wendet sich an Ursula Steigemann unter der Telefonnummer 85 95 549 oder per E-Mail an ursula@steigemann.de.

