Neue Verantwortung für Feuerwehr: Einsatzkräfte sollen künftig Retter bei der Ersten Hilfe unterstützen

Auch in Gräfelfing soll demnächst die Feuerwehr bei der Erste Hilfe unterstützen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa

Neue Verantwortung für die Feuerwehr: In Gräfelfing und Pullach sollen Einsatzkräfte ab sofort anderen Rettern unter die Arme greifen.

Landkreis München – Bei medizinischen Notfällen kann in lebensbedrohliches Situationen schnellstmögliche Hilfe Leben retten. Nun hat der Rettungszweckverband München für Fälle, in denen der reguläre Rettungsdienst aufgrund eines erhöhten Einsatzaufkommens überlastet ist, bei der Kreisbrandinspektion angefragt, ob mehr örtliche Feuerwehren Erste Hilfe leisten können.

Das ist – anders als Brandbekämpfung oder technischer Hilfsdienst – eigentlich keine Pflichtaufgabe der Floriansjünger und muss daher vom jeweiligen Gemeinderat abgesegnet werden.

Wann die Ersthelfer der Feuerwehr in Zukunft zum Einsatz kommen sollen

„Keinesfalls soll der Rettungsdienst ersetzt oder eine etwaige Unterversorgung ausgeglichen werden. Die Erste Hilfe durch die Feuerwehr kann jedoch in Einzelfällen eine lebensrettende Ergänzung sein“, sagt Landratsamt-Sprecherin Christine Spiegel.

Konkret kommen die sogenannten First Responder – also qualifizierte Ersthelfer – auch nur zum Einsatz, wenn zeitnah kein geeigneter Rettungswagen verfügbar ist und es sich um Notfälle wie eine notwendige Reanimation oder eine schwer verletzte Person handelt.

„Im Landkreis München gibt es bereits in 15 von 29 Kommunen First Responder“, teilt Spiegel mit. Diese sind vor allem im Osten und Norden des Landkreises zu finden. „Mit Gräfelfing und Pullach haben inzwischen auch zwei weitere Kommunen dem Anliegen zugestimmt.

First Responder der Feuerwehr in Gräfelfing und Pullach

Mit allen anderen Kommunen stehen wir zu diesem Thema noch in Kontakt.“ In Grünwald oder Planegg gebe es zudem bereits Responder des Bayerischen Roten Kreuzes.

Johanna Feldmeier, Kreisfeuerwehrärztin im Auftrag der Kreisbrandinspektion München, erklärt den Hintergrund des gestiegenen Bedarfs beim Rettungsdienst: „Zum einen ist die Zahl der Einwohner in der Stadt München und dem Landkreis in den vergangenen jahren um fast zehn Prozent angestiegen.

Das haben wir aber definitiv nicht im Rettungsdienst dazu bekommen – weder an Rettungskräften noch an Notärzten.“ Hinzu kommt laut Feldmeier eine anderen Anspruchshaltung der Bürger. „Früher hat man nur in absoluten Notfällen angerufen, heute ruft man schon an, wenn man sich in den Finger geschnitten hat. Das produziert Einsatzzahlen, die vom Rettungsdienst nicht mehr leistbar sind.“

