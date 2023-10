Triumph bei Landtagswahl: Warum Kirchheim nun erneut wählen muss

Teilen

Max hat es gemacht: Maximilian Böltl (CSU) holt das Direktmandat für den Stimmkreis München-Land-Nord. © Fuhrmann

Kirchheim muss einen neuen Bürgermeister wählen. Maximilian Böltl (CSU) hat den Sprung in den Landtag geschafft.

Landkreis – Bei der Landtagswahl in Bayern hat Maximilian Böltl das Direktmandat für den Stimmkreis München-Land-Nord geholt. Mit 38,1 Prozent lag er deutlich vor Claudia Köhler von den Grünen, die 19,7 Prozent der Stimmen holte. Auf Platz drei lag Nikolaus Kraus von den Freien Wählern (11,6 Prozent), vor Florian Schardt von der SPD, der 9,7 Prozent erreicht. Eng gefolgt von Christina Specht (AfD) mit 9.2 Prozent. Auch im Stimmkreis München-Land-Nord gelingt es der FDP nicht, die Wähler zu überzeugen. Katharina Diehm bekam 4,3 Prozent der Stimmen.

Auch beim Gesamtstimmenanteil liegt die CSU im Stimmkreis München-Land-Nord mit 38,2 Prozent klar vor den Grünen mit 20,4 Prozent.



Wahlbeteiligung über 76 Prozent

Böltl hatte den Wahlabend mit Parteifreunden im Feldkirchner Hotel Bauer verbracht. Der Abend war für ihn spannend, zunächst lag er nur knapp vor seiner Konkurrentin von den Grünen. Doch mit jedem ausgezählten Stimmkreis wurde Böltls Vorsprung vor Köhler deutlicher. Der Stimmkreis München-Land-Nord besteht neben Kirchheim, Aschheim und Feldkirchen aus den Gemeinden Garching, Grasbrunn, Haar, Hohenbrunn, Ismaning, Oberschleißheim, Ottobrunn, Putzbrunn, Unterföhring und Unterschleißheim.

Die Wahlbeteiligung in diesem Stimmkreis lag bei 76,6 Prozent. Mit Böltls Sprung in den Landtag muss nun allerdings in Kirchheim ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Bis Ende des Monats bleibt Böltl noch im Amt, in den nächsten Tagen wird Böltl einen neuen Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Gemeinde vorschlagen. Es folgen also auf alle Fälle weitere Wahlen in der Gemeinde.