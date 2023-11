Klare Botschaft an Bund: Hilfe bei Geflüchteten

Von: Sabine Beisken-Hengge

Einer der Containerstandorte in Oberhaching. Geflüchtete sind in der Gemeinde auch dezentral untergebracht. „Wir bräuchten doppelt so viele Wohnmöglichkeiten“, sagt Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle. © Sabine Beisken-Hengge

Großes Aufgebot im Oberhachinger Rathaus: Insgesamt 33 Landräte und Bürgermeister der Landkreis-Gemeinden waren zu einem Integrationsgipfel zusammengetreten.

Landkreis – An die Bundesregierung formulieren die Politiker eine klare Botschaft. Sie ersuchen dringend um Hilfe, um die Herausforderung Integration und Unterbringung geflüchteter Menschen bei der Verteilung und in den Kommunen besser bewältigen zu können.Im Anschluss an die Sitzung, die über drei Stunden dauerte, präsentierten Thomas Eichinger, Sprecher der Landräte in Oberbayern und Landrat des Landkreises Landsberg am Lech, und Stefan Schelle, Sprecher der Bürgermeister in Oberbayern und Oberhachings Erster Bürgermeister, die Ergebnisse. Ein erstes Positionspapier haben die Tagungsmitglieder nun erstellt. Man sei am Limit, so der einhellige Tenor aller Kommunen.

Der Hilferuf richtet sich nun an die Bundesregierung, von der die Beteiligten vor allem rechtliche Änderungen und Voraussetzung fordern, die für Begrenzung der Anzahl der Unterzubringenden sorgen. Keine „Obergrenze“, aber mehr Rückführung in sichere Drittstaaten, das wünschen sich Landräte und Bürgermeister. „Die Bereitschaft, Menschen zurückzunehmen, das kann man nur außenpolitisch gestalten“, so Eichinger. Abschiebeverfahren zögen sich aus rechtlichen Gründen und weil es an Verwaltungspersonal mangelt, meistens viel zu lange hinaus.

Wunsch nach Bezahlkarte

Dazu wünschen sich die Kommunen eine rasche Umsetzung der kürzlich beschlossenen Bezahlkarte. Außerdem sei sowohl mehr Verteilungsgerechtigkeit gefordert als auch an

allererster Stelle Hilfe bei der Bereitstellung von Unterkünften. Denn im Oktober waren es täglich 120 Menschen, die im Landkreis München Asyl benötigen, im November sind es nach Eichingers bislang rund 60 pro Tag. Geflüchtete Menschen in Turnhallen einzuquartieren, sei die letzte Option, das betonen sowohl Eichinger als auch Schelle. „Wenn Turnhallen belegt werden müssen, dann geht es wirklich nicht mehr anders“, sagt Eichinger. „Eigentlich geht es aber schon lange nicht mehr“, ergänzt Schelle.

Sozialer Frieden in Gefahr

Schon seit Jahren werden mehr Standorte, Grundstücke und Räume zur Nutzung und Errichtung benötigt. Asylbewerber mit Bleiberecht können die Unterkünfte nicht freimachen, da Wohnungen auf dem freien Markt so rar sind. Und die fortwährende Suche in den Gemeinden nach weiteren Wohnmöglichkeiten für Geflüchtete bleibt schwierig, denn: Die fremdenfeindliche Stimmung in der Bevölkerung nehme zu, dem müsse man entschieden entgegenwirken. „Sonst erleben wir bei der nächsten Wahl schlimme Überraschungen“, sagt Schelle.

Der soziale Friede sei in Gefahr. Denn die Ressentiments seien besonders in Gemeinden, die bisher keine Unterkünfte bereitstellten, offenkundig. Die Heftigkeit des Widerstands seitens der Bürger überschreite häufig die Grenzen des Anstands. Bürgerversammlungen, bei denen neue Standorte diskutiert würden, liefen völlig aus dem Ruder.“ Dabei ist es unsere oberste humanitäre Verpflichtung, Menschen, die von Krieg, Diktatur und von Katastrophen bedroht sind, aufzunehmen“, das stellt Schelle klar heraus. Sogar die Mitarbeiter der ehrenamtlich organisierten Helferkreise seien Anfeindungen ausgesetzt. Diese Entwicklung habe sich seit der großen Flüchtlingswelle 2015 stark zum Negativen verändert, konstatieren beide Sprecher.

Kampf um Ressourcen

Margit Markl, SPD-Gemeinderätin in Oberhaching und ehrenamtlich im Helferkreis Asyl der Gemeinde engagiert, kann diese negative Erfahrung allerdings nicht teilen: „Gottseidank läuft es in Oberhaching gut. Denn wenn wir diesen Anfeindungen ausgesetzt wären, würden die ehrenamtlichen Helfer abspringen. Die wir dann aber brauchen, wenn wieder mehr Menschen zu uns kommen.“

Ein Problem, das immer drängender würde, je mehr Menschen kommen, sei, dass die Bürger mit ihnen um dieselben Ressourcen kämpften. Die extreme Wohnungsknappheit, vor allem im Großraum München, betrifft fast jeden. Vor allem Bezahlbares ist bekanntlich rar. „Aber auch die Warteliste für den Krippen- oder Kitaplatz wird länger, wenn durch Familiennachzug mehr Kinder Plätze benötigen“, erläutert Schelle. Landräte und Bürgermeister hoffen nun, dass ihr Appell endlich Gehör findet. Weitere Treffen der Landräte und Bürgermeister sind geplant. „Der Austausch bringt viel Konstruktives hervor“, sagt Eichinger. Schelle ergänzt: „Denn das ist keine Phase. Es geht weiter. Die Frage ist, wie geht es weiter und mit welcher Perspektive geht es weiter.“