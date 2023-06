Auftaktveranstaltung in Gräfelfing: Stadtradeln in den Würmtal-Gemeinden startet im Juni

Durch Bewegung an der frischen Luft einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Stadtradeln im Würmtal startet

Auch dieses Jahr findet in den Würmtal-Gemeinden wieder das Stadtradeln statt. © Doll

Auch in diesem Jahr findet in den Würmtal-Gemeinden wieder das Stadtradeln statt. Zum Auftakt im Juni ist in Gräfelfing ein „Klimamarkt“ geplant.

Würmtal ‒ Bewegung an der frischen Luft bekommen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Das Stadtradeln, das auch dieses Jahr wieder in den Würmtal-Gemeinden stattfindet, schlägt beide Fliegen mit einer Klappe.

Von Sonntag, 18. Juni, bis Samstag, 8. Juli, können Bürger, Vereinsmitglieder, Schüler und Studierende für Krailling und Gauting in die Pedale treten ‒ in Teams oder auch allein.

In Planegg, Gräfelfing und Neuried startet das Stadtradeln ein wenig später. Dort kann man von Sonntag, 25. Juni, bis Samstag, 15. Juli, teilnehmen. Besonders aktiven Radlern winken attraktive Preise und Auszeichnungen.



Wie schon in den vergangenen Jahren gibt es eine Auftaktveranstaltung, die den Teilnehmern zu Beginn einen Motivationsschub geben soll. Dieses Mal findet sie am Sonntag, 25. Juni, auf dem Eichendorffplatz in Gräfelfing statt. Im Rahmen der Aktion ist von 10 bis 16 Uhr ein „Klimamarkt“ geplant.

Um 11 Uhr beginnt, nach einer Begrüßung durch die Würmtal-Bürgermeister, eine gemeinsame Fahrradtour nach Gut Freiham in den dortigen Biergarten. Für die Radtour und den Klimamarkt ist keine Voranmeldung nötig.

Weitere Informationen zum Stadtradeln sowie die Möglichkeit zur Registrierung gibt es auf der Internetseite www.stadtradeln.de. Zudem kann man eine kostenlose Stadtradeln-App herunterladen.

