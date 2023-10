Toilettenproblem? Besucher des Konsulates verrichten ihr Geschäft laut Grünwalder Politikern im Wald

Von: Daria Gontscharowa

Dem Generalkonsulat der Islamischen Republik von Afghanistan mangelt es an sanitären Außenanlagen. © Sieker

Besucher des Konsulates der Islamischen Republik Afghanistan verrichten ihr Geschäft laut Grünwalder Politikern im Wald. Die Einrichtung wehrt sich.

Grünwald ‒ Den Anwohnern der Nördlichen Münchner Straße in Grünwald sind die Zustände am benachbarten Generalkonsulat der Islamischen Republik Afghanistan bereits seit langem ein Dorn im Auge. Der Grund: Der Einrichtung ‒ die hier seit 2012 untergebracht ist ‒ mangelt es an sanitären Außenanlagen für die dort häufig Schlange stehenden Asylbewerber.

Die Menschen, die oft von weit her angereist sind und meist Stunden vor dem Tor warten müssen, können sich nur notdürftig behelfen. Der angrenzende Wald dient als Außentoilette.

Der an das Konsulat angrenzende Wald dient Besuchern des Konsulats laut Grünwalder Gemeinderat häufig als Außentoilette. © Sieker

Mangel an Toiletten ‒ Gemeinde Grünwald sind die Hände gebunden

Der Gemeinde Grünwald seien jedoch seit Jahren die Hände gebunden. Hauptamtsleiter Tobias Dietz: „Ein schwieriges Thema, was schon seit Jahren bekannt ist, welches wir schon des Öfteren im Gemeinderat aufgegriffen haben und eine hohe politische Brisanz hat. Eine Toilette sollte innerhalb beziehungsweise vor dem Tor des Grundstücks des Konsulats stehen ‒ dieses ist jedoch Staatsgebiet von Afghanistan. Die Gemeinde hat insofern keinerlei Einfluss, auch keinerlei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme.“

Die Kommune könne nur ihre Bitte ans Landratsamt richten, sich mit dem Anliegen an das Auswärtige Amt in Berlin zu wenden, damit sich dieses wiederum mit der zuständigen Botschaft in Afghanistan in Verbindung setzt. Nun wurde das Thema erneut von Gemeinderatsmitglied Barbara Portenlänger-Braunisch (CSU) aufgegriffen, die selber bereits Augenzeugin wurde, wie jemand im angrenzenden Grünbereich seine Notdurft verrichtete.

Generalkonsulat der Islamischen Republik von Afghanistan weist Vorwürfe zurück

„Deshalb bitte ich um erneute Kontaktaufnahme, um die Missstände endlich zu beheben. Ebenso wie es die Nachbarschaft beunruhigt, sind diese Zustände auch für die Menschen in Not sehr unangenehm.“ Tobias Dietz versprach, sich dem Thema erneut anzunehmen, betonte jedoch: „Es bleibt schwierig, da wir hier in der Hackordnung ganz unten stehen.“

Das Generalkonsulat der Islamischen Republik von Afghanistan hält diese Vorwürfe allerdings für befremdlich. „Während der offiziellen Öffnungszeiten verfügt das Generalkonsulat über genügende Sanitäreinrichtungen für die Antragsteller. Allen Besuchern, die vor den offiziellen Öffnungszeiten anreisen, wird auf Nachfrage selbstverständlich Einlass gewährt“, teilt es auf Hallo-Anfrage mit.

Bisher keine Beschwerden gegenüber der Einrichtung ‒ auch beim Landratsamt München nicht

Außerdem seien dem Generalkonsulat bisher weder von der Gemeinde Grünwald noch von den Anwohnern Beschwerden bekannt. „Gern nimmt das Generalkonsulat jedoch Anfrage zum Anlass, dieses Thema mit der Gemeinde Grünwald zu klären und zu erörtern, ob eine Notwendigkeit gesehen wird, Sanitäreinrichtungen vor den offiziellen Öffnungszeiten außerhalb des Geländes des Generalkonsulates einzurichten“, betont ein Sprecher der Einrichtung.

Auch das Landratsamt München hat bislang keine Beschwerde seitens der Gemeinde erhalten: „An die von dieser Thematik grundsätzlich berührten Referate Kommunales sowie Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landratsamt München wurde dieser Sachverhalt bislang noch nicht herangetragen“, äußert sich die Pressestelle gegenüber Hallo.

