Wieder Unterricht an Schulen im Landkreis Starnberg am Dienstag – Grundschule in Stockdorf bleibt geschlossen

Drucken Teilen

Die Grundschule in Stockdorf bleibt nach dem Schnee-Chaos am Dienstag geschlossen. © Romy Ebert-Adeikis

Die Grundschule in Stockdorf bleibt am Dienstag geschlossen, an der Fachoberschule und Berufsschule in Starnberg findet Distanz-Unterricht statt.

Würmtal – Nach dem Schnee-Chaos sind die Schulen im Landkreis Starnberg am Dienstag wieder geöffnet - eine Ausnahme ist die Grundschule in Stockdorf. Diese ist wegen eines Heizungsausfalls weiterhin geschlossen. Es wird jedoch eine Notbetreuung eingerichtet.

Die Fachoberschule und die Berufsschule in Starnberg bleiben wegen ihres überregionalen Einzugsgebietes für den Präsenzunterricht am Dienstag geschlossen. Die beiden Schulen unterrichten morgen ausschließlich im Distanzunterricht.

Landkreis Starnberg: Unterricht an Schulen am Dienstag - Grundschule in Stockdorf bleibt zu

Schüler, die wegen dem Verkehr zu spät zum Unterricht kommen, sind entschuldigt. Sie müssen dies aber bei den Schulen anzeigen, teilt das Landratsamt Starnberg mit.

Die Situation an den Schulen und im Bus-Verkehr habe sich, mit wenigen Ausnahmen, weitestgehend beruhigt. Der Schulbetrieb findet daher morgen an allen Grund- und Mittelschulen, sowie den weiterführenden Schulen wieder wie gewohnt in Präsenz statt.

Aus Sicherheitsgründen kann möglicherweise die ein oder andere Turnhalle für den Sportunterricht noch nicht genutzt werden.

+++ Bei der Münchner S-Bahn kommt es wegen dem Schnee-Chaos weiterhin zu Einschränkungen. +++

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.