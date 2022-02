Mitte März soll es los gehen

Von: Iris Janda

Wo heute noch ein Feld ist, entsteht südlich von München ab März 2022 die erste Teststrecke der Ottobahn. Nun wurde die Baugenehmigung erteilt.Foto: Ottobahn GmbH © ottobahn GmbH

Das Landratsamt München hat für die erste Teststrecke der Ottobahn in Taufkirchen die Baugenehmigung erteilt. Mitte März soll der erste Spatenstich erfolgen.

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) informierte am 3. Februar über die Genehmigung für die Teststrecke. Die Unterhachinger hatte sich im August 2021 bei einem Ortstermin in Sendling selbst ein Bild von der Ottobahn gemacht hatte und zeigte sich schon damals von dem schienengeführten Gondelsystem begeistert (HALLO berichtete). „Gerade im Großraum München brauchen wir solche kreativen Ideen, um den Verkehr zu entzerren“, erklärte sich Ministerin Schreyer, die ergänzte: „Ich freue mich, dass die Ottobahn Schritt für Schritt Realität wird.“



„Die Erteilung der Baugenehmigung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für die Realisierung der Ottobahn. Jetzt wird es konkret und wir freuen uns sehr über die Entscheidung des Landratsamts und den Rückhalt durch das bayerische Verkehrsministerium“, so Ottobahns Geschäftsführer Marc Schindler.



Das Konzept der Ottobahn verzichtet auf Fahrpläne, denn die Fahrgäste werden in Zukunft einfach eine Gondel per App bestellen und entlang der Strecke zu jedem Zeitpunkt aus- und zusteigen können, wo sie möchten. Die bedarfsgerechte Verfügbarkeit macht das Verkehrssystem nicht zuletzt für eine ÖPNV-Anbindung des Umlands interessant.



Mitte März soll plangemäß der erste Spatenstich an der Teststrecke in Taufkirchen erfolgen. „Sie wird rund 900 Meter lang sein, vermessen ist das Gelände bereits. Auf dem Oval wird dann in der zweiten Jahreshälfte zunächst ein Fahrzeug den Betrieb aufnehmen. Das steigern wir anschließend auf insgesamt fünf Fahrzeuge, die 100.000 Streckenkilometer abspulen sollen“, umreißt Schindler die nahe Zukunft. Diese Tests sind eine wesentliche Voraussetzung für eine Betriebsgenehmigung, die bereits vom TÜV Süd begleitet wird.



Zum Spatenstich erwartet werden neben Kerstin Schreyer (CSU) unter anderem Landrat Christoph Göbel (CSU) sowie Taufkirchens Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos).



Nachdem die Baugenehmigung nun erteilt wurde, erfolgen zeitnah die Bohrungen für das Bodengutachten. Außerdem werden bereits Pläne zu Be- und Entwässerung erstellt. Die erste konkrete Baumaßnahme wird der Wegebau werden. „Die Weichen sind gestellt, nun heißt es Vorfahrt für die Mobilitätswende“, so Schindler.



Wenn es nach den Wünschen des Taufkirchner Gemeinderats geht, soll jene Teststrecke später Teil der ersten kommerziellen Verbindung zwischen dem Ludwig-Bölkow-Campus in Ottobrunn und Taufkirchen und dem Karl-Preis-Platz in Ramersdorf werden.