Zum Impfen mit und ohne Termin

Den Menschen die Ängste nehmen

Von: Verena Rudolf

Teilen

Die Erstimpfung lohnt sich, denn sie schützt vor einem schweren Verlauf, auch wenn sie die Impfung bei Delta noch besser schützte als es nun bei Omikron der Fall ist. © Michael Reichel/dpa

Impfungen werden nur noch spärlich nachgefragt. Doch sie wären wichtig, um einen Weg aus der derzeitigen Situation zu finden. Nun werden im Landkreis München Impfguides ausgesandt, die gezielt mit den Menschen das Gespräch suchen wollen.

Unser Leben sei immer noch und schon sehr lange von „unglaublichen Restriktionen“, wie Landrat Christoph Göbel beim jüngsten Pressegespräch feststellt, bestimmt. Denn die Infektionslage im Landkreis ist ausgesprochen dynamisch. Wie hoch die Zahlen tatsächlich sind, ist nicht immer ganz eindeutig. Oft kommen die Ergebnisse nicht rechtzeitig aus den Laboren, um sie weiterzuleiten. Und täglich landen auf den Schreibtischen in der Behörde so viele Fälle zur Bearbeitung, dass das Landratsamt dankbar über jeden weiteren Mitarbeiter bei der Kontaktermittlung ist. So sind

15 Soldaten der Bundeswehr derzeit beim Daten-Management zusätzlich im Einsatz. Weitere Soldaten zur Unterstützung sind angefordert. Dabei sei der Zenit, so schätzt der Landrat, noch nicht erreicht. „Wir haben vermutlich noch nicht den Höchstsatz an Infektionen erreicht“, sagt Göbel und stellt die Vermutung an, dass dies etwa Mitte Februar soweit sein könnte.



Omikron sei nicht harmlos, es gäbe durchaus behandlungswürdige Infektionsfälle. Verwunderlich zeigte sich der Landrat jedoch darüber, dass die Hospitalisierungsrate für den Landkreis seit Tagen bei Null liegt. Kein Bürger aus dem Landkreis werde laut dieser Angabe in einem Krankenhaus behandelt. Aktuell aber sind 6545 Menschen aus dem Landkreis (Stand 31. Januar) an Covid-19 erkrankt.



Daher will das Landratsamt München Impfungen nun ganz bewusst bewerben. „Das Hauptgeschäft bei den noch spärlich stattfindenden Impfungen sind die Beratungen“, berichtet der Landrat. Mitarbeiter, die am besten ahnen, wo die Ängste und Sorgen der noch ungeimpften Bevölkerung liegen, werden nun nach draußen geschickt. Auf besonders frequentierten Plätzen suchen sogenannte Impfguides das Gespräch mit den Menschen. Sie informieren vor Supermärkten und in Einkaufszentren oder auf Marktplätzen der einzelnen Gemeinden. „Der Vorschlag kam direkt aus unserem Team Impfzentren“, so Göbel. Denn diese Mitarbeiter, gerade auch die vor Ort in den Impfzentren, wüssten, wie wichtig es sei, die Menschen ausführlich zu beraten und ihnen so Ängste zu nehmen. Ebenso soll Radio-Werbung geschaltet werden, Social-Media-Kanäle bespielt und Flyer in verschiedenen Sprachen gedruckt und verteilt werden. „Ich gehe wie gesagt grundsätzlich davon aus, dass die Impfquote im Landkreis sehr hoch ist. Doch wir sind keine Insel und unsere Angebote richten sich ja auch an die Münchner oder Bürger benachbarter Landkreise“, so der Landrat. Überdies betont er, wie wichtig die Impfpflicht wäre, um nicht im nächsten Herbst wieder mit denselben Restriktionen in das Leben aller eingreifen zu müssen.



Zum Impfen mit und ohne Termin

Die Impfzentren im Landkreis haben an sieben Tage die Woche geöffnet. Wer sich dort impfen lassen möchte, wird gebeten, sich vorab einen Termin unter http://impfzentren.bayern zu buchen. Es ist aber auch möglich, ohne Termin vorbeizukommen. Impfwillige werden gebeten, ihren Personalausweis, die Dokumentationen vorheriger Impfungen und – falls vorhanden – den gelben Impfausweis mitzubringen. Das Impfzentrum Haar hat Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet und ist unter Telefon 24 88 06 660 zu erreichen. Das Impfzentrum Oberhaching (Telefon 248 86 19 60) ist ebenso täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer sich noch unsicher ist und Fragen zur Corona-Impfung hat, kann sich jederzeit gerne an die Impfzentren im Landkreis wenden und sich ausführlich beraten lassen. Das Beratungsangebot ist unverbindlich und kostenlos.