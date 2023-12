„Können nicht alles besetzen“ – Personalmangel bei Schülerlotsen in Martinsried und Planegg

Drucken Teilen

So vorbildlich wie hier in Krailling sind in Martinsried wegen Personalmangel nicht mehr alle Übergänge gesichert. © Romy Ebert-Adeikis

Den Schülerlotsen in Martinsried mangelt es an Personal. Mindestens zwei weitere Helfer würde man akut brauchen, um die drei Übergänge täglich besetzen zu können.

Martinsried – Eigentlich könnte es Silke Wilke egal sein, wie viele Ehrenamtliche aktuell dafür sorgen, dass die Kinder in Martinsrieder sicher in ihrer Grundschule ankommen.

Personalmangel bei Schülerlotsen in Martinsried

„Ich habe die Koordination der Schulweghelfer übernommen, als mein Sohn eingeschult wurde. Der ist mittlerweile in der 9. Klasse. Und selbst meine Tochter ist seit zwei Jahren raus aus der Grundschule“, sagt die Mutter. Doch die Zahl derjenigen, die sich für die Schulwegsicherheit engagieren wollen, war noch nie enorm.

Inzwischen ist sie sogar prekär: „Wir haben in Martinsried drei Übergänge, die täglich besetzt sein sollen. Hier fehlen derzeit an zwei Tagen Lotsen“, berichtet Wilke. Zusätzlich mangele es auch an der viel befahrenen Röntgenstraße dringend an Helfern, teilt die Gemeinde Planegg mit.

Besonders schwierig sei die Lage seit diesem Schuljahr, „weil mir zwei Personen abgesprungen sind, die das Ehrenamt aus Gesundheits- und Altersgründen nicht mehr machen können“, sagt Wilke.

In Martinsried akut mindestens zwei weitere Helfer nötig

„Ein anderer Grund für die angespannte Situation ist der, dass die Eltern nur fordern, aber leider keine Opfer bringen wollen. Sie wollen, dass ihre Kinder heil zur Schule kommen, aber sind nicht bereit, sich einmal die Woche an den Übergang zu stellen.“ Acht Helfer gebe es derzeit noch. Akut würde man mindestens zwei weitere brauchen.

Die Einsätze finden wochentags von 7.30 bis 8 Uhr statt und werden von der Gemeinde mit einer Aufwandsentschädigung von fünf Euro pro Einsatz steuerfrei vergütet.

Infos zum Ehrenamt Wer Interesse an dem Ehrenamt hat, kann sich an die Koordinatorin Silke Wilke unter Telefon 0177/71 04 564 oder per E-Mail an silke1203@googlemail.com wenden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.