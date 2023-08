Nach Brand bei U-Bahn-Baustelle in Martinsried: Mehr Sicherheitsmaßnahmen und Ermittlungen wegen Brandstiftung

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach dem Brand an der U-Bahn-Baustelle in Martinsried ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Baufirma und die Gemeinde wollen das Areal besser sichern.

Martinsried ‒ Knapp zwei Wochen nach einem Brand auf der U-Bahn-Baustelle in Martinsried, ermittelt die Polizei weiter auf Hochtouren. Die Beamten gehen „wegen der Situation am Tatort und dort sichergestellten Beweismitteln“ von einer Brandstiftung aus, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums München.

Feuer konnte nicht von einer Baumaschine auf andere überspringen

Ende Juli hatten auf dem Gelände am frühen Morgen mehrere Baumaschinen gebrannt. „Die beiden ausgebrannten Baumaschinen standen in räumlichen Abstand zueinander“, heißt es im Pressebericht. Das Feuer hätte also nicht von einem Gerät auf das andere überspringen können. Zudem war an drei weiteren Maschinen ein Brandschaden entstanden.

„Im Moment wird bei der Baufirma Leonhard Weiss noch diskutiert, ob man bei der Sicherung der Baustelle etwas verändern kann“, sagt Planeggs Gemeinde-Sprecherin Kiki Xander gegenüber Hallo.

Holzzaun und Kameras könnten Baustelle besser sichern

So könnte ein verstärkter Holzzaun entlang der Lena-Christ-Straße eine Option sein. „Komplett wird man die Baustelle wegen der örtlichen Gegebenheiten aber nicht sichern können“, betont Xander.

Zu einer möglichen Videoüberwachung - wie sie Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU) direkt nach dem Brand im Münchner Merkur ins Spiel gebracht hatte - wollte sich Xander nicht ausführlicher äußern. Es werde noch „überlegt, was man tun könne“.

Polizei hat noch keine Hinweise zu Tätern

Derweil ermittelt die Polizei weiter, den Fall übernommen hat das Kommissariat für „Politisch motivierte Kriminalität (Links)“. Allerdings: „Bislang konnten wir aber keine konkreten Täterhinweise gewinnen“, sagt Polizei-Sprecher Jakob Siebentritt.

Geprüft werde ein Zusammenhang zu dem Brandanschlag auf das Förderband des Kieswerks Glück im August 2021 ebenso wie zur zeitnah startenden IAA Mobility in München. Erkenntnisse lägen dazu nicht vor.

Zusammenhang zu Bränden am SAP-Garden wird geprüft

Allerdings habe es zuletzt mehrere ähnliche Fälle in München gegeben, teilt Sprecher Siebentritt mit. So war Ende Mai auf einer Baustelle in der Bozzaristraße in München-Haidhausen eine Glasfaserkabeltrommeln in Brand gesteckt worden. Anfang Mai brannte ein Mobilfunkmast in Waldtrudering komplett ab. Bei beiden Fällen ermittelt dasselbe Kommissariat wie bei dem Vorfall an der U-Bahn.

Ebenfalls im Blick sind die vermehrten Brände bei der Baustelle des SAP-Garden im Olympiapark, wie die Polizei bestätigt. Dort hatte es in den vergangenen Monaten fünf Mal gebrannt - ebenfalls mutmaßlich wegen Brandstiftung.