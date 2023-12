Erneuerung und Erfahrung

Die Türe zum Landtag steht für Maximilian Böltl nun offen: Konrad Baur (v.li.), Maximilian Böltl, Daniel Artmann, Thomas Holz und Ministerpräsident Markus Söder. © Tobias Koch

„Ich vermisse den täglichen Austausch mit Kirchheim“, sagt Maximilian Böltl, der ehemalige Kirchheimer Bürgermeister, im Interview mit HALLO. Außerdem erzählt er von seinem Start und seinen Ziele als Landtagsabgeordneter.

HALLO: Wie war Ihre erste Zeit als neu gewählter Stimmkreisabgeordneter im Maximilianeum?

Maximilian Böltl: Es ist eine super spannende Zeit, weil für mich alles ganz neu ist. Da hilft es sehr, dass wir 29 Neue in der Fraktion haben, für die sich jetzt die gleichen Fragen stellen. Es ist quasi wie in einem Start-Up, wo Mitarbeiter einzustellen, das Büro einzurichten und die IT zu beschaffen ist. Die Wiedergewählten nehmen uns freundschaftlich und familiär in der Fraktion auf. Eine tolle Kombination aus Erneuerung und Erfahrung, aus vorhandenem Wissen und frischem Wind.

Die Ausschussbesetzung wurde vor kurzem bekannt gegeben. In welchem werden Sie denn vertreten sein?

Die CSU-Fraktion entsendet mich in den Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen. Das ist der natürliche Dreh- und Angelpunkt der parlamentarischen Arbeit, wo über sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Freistaats entschieden wird. Die Steuereinnahmen gehen zurück, aber Investitionen sind trotzdem notwendig, um die Wirtschaft anzukurbeln. Zugleich wollen wir künftige Generationen nicht durch neue Schulden belasten. Da braucht es jetzt Konzentration und Kreativität. Hier möchte ich auch meine fachliche Expertise als Diplom-Kaufmann einbringen.

Sie standen über neun Jahre an der Spitze des Kirchheimer Rathauses. Vermissen Sie die Arbeit als Bürgermeister schon?

Als Bürgermeister habe ich immer sehr die Nähe zu den Menschen und zu ihren Anliegen geschätzt. Konkrete Lösungen zu liefern wird deshalb auch mein Credo als Abgeordneter bleiben. Und natürlich vermisse ich den täglichen Austausch mit den Kollegen aus der Verwaltung und aus dem Gemeinderat, selbst wenn wir durch die vielen Projekte eng verbunden bleiben. Als Kreisrat, Bürger, CSU-Mitglied und Aufsichtsrat der Landesgartenschau bleibe ich ja für meine Heimat weiterhin aktiv. Dazu gehört besonders auch der Dialog im ganzen Stimmkreis.

Wie werden Sie diesen Dialog künftig organisieren?

Ab Dezember werden mein Team und ich unser Bürgerbüro in der Feldkirchner Straße 4 in Aschheim beziehen. Hier werde ich außerhalb der Sitzungstage erreichbar sein und offene Sprechstunden anbieten. Geplant sind solche Sprechstunden auch mobil vor Ort in allen 13 Kommunen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mich im Bayerischen Landtag zu besuchen. Das Maximilianeum soll als Ort der Demokratie transparent und für alle Bürger zugänglich sein. Das ist mir besonders wichtig. Wenn der persönliche Austausch mal nicht möglich ist, sind wir telefonisch unter 0176-42093086 oder per E-Mail an mail@maximilian-boeltl.de erreichbar.

Welche Anliegen sind den Menschen aktuell besonders wichtig?

Derzeit bewegt die illegale Migration viele Menschen vor Ort. Die Kapazitäten der Kommunen sind überlastet, denn noch immer kommen viele Menschen ohne Asylberechtigung zu uns. Bayern liefert konkrete Maßnahmen auf Länderebene: Stärkung des Grenzschutzes, Umstellung auf Sachleistung mit Geldkarte, schnellere Asyl- und Abschiebeverfahren und Aktivierung zu gemeinnütziger Arbeit. Wenn wir auch künftig noch Schutzsuchenden helfen und bessere Integration gewährleisten sollen, dann müssen die Zuzugs-Zahlen jetzt deutlich sinken.

Und hier regional im Stimmkreis?

Im Koalitionsvertrag sind viele wichtige Vorhaben enthalten, die unsere Region direkt betreffen, zum Beispiel rund um die Uni-Standorte in Ottobrunn, Garching und Oberschleißheim. Der Ausbau von Bus und Bahn sowie der Abbau von Bürokratie wurden im Wahlkampf wirklich oft angesprochen. Das müssen wir jetzt anpacken! Wir wollen, dass das Leben wieder einfacher wird und zugleich bezahlbar bleibt. Besonders bei uns im vermeintlich reichen Landkreis München müssen wir immer aufpassen, dass keiner verloren geht.

Interview: Gerhard Fuhrmann