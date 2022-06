Mehrere Anträge in Höhenkirchen-Siegertsbrunn zu nachhaltigem Bauen

Von: Iris Janda

Grüne Fassaden und die Verwertung von Regenwasser: Was an der Humboldt-Universität Berlin bereits umgesetzt wurde, wünschen sich die Fraktionen von UB und SPD für künftige Bebauung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. © Britta Pedersen/dpa

Grüne Fassaden, Photovoltaik und am besten gleich ein nachhaltiges Gewerbegebiet – mehrere Anträge in Höhenkirchen-Siegertsbrunn möchten nachhaltiges Bauen in der Gemeinde festlegen.

Fassadenbegrünung für alle städtebaulichen Verträge und Bebauungspläne – das beantragten die Unabhängigen Bürger in Höhenkirchen-Siegertsbrunn im April im Gemeinderat. Ziel sei es, mindestens 30 Prozent der Fassadenflächen mit einer boden- oder wandgebundenen Begrünung zu versehen. Diese Vorgabe solle in zukünftigen Bebauungsplänen umgesetzt werden.



Die Unabhängigen Bürger sehen es als ihren Auftrag, im Sinne einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Kommunalpolitik, zielgerichtete Maßnahmen auch in der Bauleitplanung umzusetzen. Die Vorgabe zur Fassadenbegrünung sei eine „klare ökologische Stellschraube“ und gebe den Bauträgern ebenso wie etwa die Stellplatzordnung Halt und Orientierung, erklärte Otto Bußjäger den Antrag seiner Fraktion.



Begrünte Gebäude würden unter anderem das Klein- und Gebäudeklima verbessern, Sauerstoff produzieren und Schadstoffe aus der Luft filtern sowie Lebensräume für Insekten, Vögel und andere Tiere und Pflanzen schaffen. „Sollte es in Zukunft möglich sein, Dach- und Fassadenbegrünung als Kompensation anerkennen zu lassen, ist diese direkte Verbesserung im Innenbereich vorzuziehen, insbesondere vor der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen“, erklären die UB in ihrem Antrag.

Die SPD-Fraktion begrüßte den Antrag der UB und ergänzte das Ansinnen nachhaltiger Vorgaben in der Bauleitplanung sogar mit einem eigenen Antrag. Die Fraktion fordert, dass bei künftigen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen grundsätzlich der Bau einer Photovoltaik-Anlage sowie die Verwertung des Grauwassers, also leicht verschmutztem Abwasser aus Privathaushalten, und Regenwassers festgeschrieben werden soll. „Uns ist bewusst, dass das eine zusätzliche finanzielle Belastung für Bauträger ist“, erklärte Anita Reiprich, die den Antrag vorstellte. Daher solle auch die Möglichkeit einer Nachrüstung geboten werden.



Den ökonomischen Aspekt kritisierten die CSU-Räte Peter Guggenberger und Roland Spingler. Grundsätzlich begrüße er, ökologische Aspekte allgemeinverbindlich zu regeln, meinte Guggenberger. Allerdings müsse mit gewissem Augenmaß vorgegangen werden, um die Bauwerber finanziell nicht zu überlasten. Spingler führte zusätzlich an, dass die Fassadenbegrünung nicht für jedes Gebäude sinnvoll sei.



„Ich sehe schon, da werden wir noch viel zu besprechen haben“, beendete Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) die Diskussion. Diese kann fortgesetzt werden, wenn der UB-Antrag in einer der kommenden Sitzungen auf der Tagesordnung steht. Fürs erste wurde er formal angenommen.



Auch die Grünen-Fraktion reichte am Ende der Sitzung einen Antrag ein, der auf nachhaltiges Bauen zielt. Sie hat allerdings das Gewerbe im Blick und fordert, dass ein Konzept für ein nachhaltiges Gewerbegebiet erarbeitet werden soll. Als Leitlinie dient dabei das „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“ (QNG) der Bundesregierung, das neben ökologischen auch ökonomische und soziokulturelle Faktoren umfasst.



Mit einem nachhaltigen Gewerbegebiet könne sich die Gemeinde von Angeboten in den umliegenden Kommunen positiv absetzen und für innovative, auf Nachhaltigkeit bedachte Unternehmen attraktiv werden.

