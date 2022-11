Messdaten von „Treesense“ für Kirchheim vorgelegt

Teilen

Sie wollen die Kirchheimer Bäume retten: Giancarlo Foderá und Semir Babajic von „Treesense“, Josef Hermann (Leiter des Umweltamts) und Nicole Anetzberger von der Wirtschaftsförderung (v.l.). © Fuhrmann

Die Großbaumverpflanzungen vom November 2020 auf das Gelände der Landesgartenschau Kirchheim waren erfolgreich: Laut Messungen von „Treesense“ haben alle Bäume den Umzug gut überstanden und sind gesund. Auf dem übrigen Gemeindegebiet wurden vier Bäume vermessen. Hier zeigt sich, dass die Kiefer am Geranienweg stark unter der Trockenheit im Sommer gelitten hat. Die Messwerte der anderen Bäume lieferten derweil gute Ergebnisse.

Kirchheim – Zeitweise Temperaturen zwischen 30 und 40 Grad Celsius, die Sonne brannte unbarmherzig vom wolkenlosen Himmel und jeder wollte nur ins kühlende Nass. Die letzten Sommer waren nicht nur für Menschen eine Qual – auch die Natur hat sehr gelitten. Waldbrände, ausgetrocknete Flussläufe und sinkende Grundwasserspiegel waren die Folge. Nicht nur die Hausbesitzer hatten Probleme, ihre Bäume und Pflanzen mit genügend Wasser zu versorgen. Auch die Kommunen mussten sich um ihren Baumbestand sorgen. Doch um welchen Baum muss man sich zuerst kümmern und welcher verträgt die Hitze besser.



Eine Antwort auf diese Fragen gibt das Start-up „Treesense“ aus München. Das Team kombiniert die Disziplinen der Forstwirtschaft, der Elektrotechnik, der Mathematik und der künstlichen Intelligenz, um Städte und Gemeinden in Zusammenarbeit mit lokalen Baumsachverständigen und -pflegern bei Baumschutz und -Pflege angesichts des Klimawandels zu unterstützen. Und diese Unterstützung nahm nun die Gemeinde Kirchheim in Anspruch und startete 2021 mit Treesene ein Pilotprojekt zur Erhebung der „Gesundheitsdaten“ von Bäumen.



Da in Kirchheim 2024 die Bayerische Landesgartenschau stattfindet, lag es nahe, sowohl Baumarten im Gemeindegebiet als auch auf dem zukünftigen Gelände der Landesgartenschau zu vermessen. Dies geschieht mit Sensoren, die in Baumkronen befestigt werden und messen dort insbesondere deren „Trockenstress“. Die erhobenen Daten werden automatisch an die verantwortlichen Stellen übermittelt. „Damit können wir verhindern, dass die Bäume ihre wichtigen Funktionen immer weniger erfüllen“ so Semir Babajic von Treesense. „darunter die Verbesserung der Luftqualität, die Senkung der Außentemperatur und die Erhöhung der Lebensqualität für die Menschen in der Stadt, – und sterben im schlimmsten Fall ab.“



Deshalb hat das Team in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt der Gemeinde bei dem Pilotprojekt die kommunalen Bäume mit denen der Landesgartenschau verknüpft. Im November 2020 pflanzte man insgesamt 18 Großbäume von der Kreuzung „Kirchheimer Oval“, welche umgebaut wird, auf das Gelände der Landesgartenschau Kirchheim. Fünf dieser Bäume wurden im Dezember 2021 mit Sensoren ausgestattet - eine Kirsche in der Sphäre „Garten“, eine Stieleiche in der Sphäre „Wildnis“, eine Esche in der Sphäre „Wasser“ und jeweils eine Linde in den Sphären „Wiese“ und „Wald“.



Nach einem Jahr liegen nun die ersten Ergebnisse vor. „Trotz unterschiedlicher Entwicklungen sind die betrachteten Bäume der Landesgartenschau in einem sehr guten Zustand“, heißt es in dem Bericht.



Auf dem übrigen Gemeindegebiet wurden vier Bäume vermessen (eine Schwarzpappel an der Hauptstraße/Ecke Bajuwarenstraße, eine Stieleiche am Geranienweg, eine Kiefer am Geranienweg und eine Rotbuche an der Erdinger Straße). Hier zeigte sich, dass die Kiefer am Geranienweg stark unter der Trockenheit im Sommer gelitten hat. Die Messwerte der anderen Bäume lieferten derweil gute Ergebnisse.



Entsprechend positiv lautet das Fazit des ersten „Baumgesundheitsberichts“ für Kirchheim: „Sieben der neun mit unserer ,Treesense-Sensorik‘ ausgestatteten Bäume befinden sich in einem allgemein guten Zustand“, erklärt Projektleiter Giancarlo Foderá. Er machte zugleich den Vorschlag, Kirsch- und Kieferbäume in künftigen Hitzeperioden gegebenenfalls zusätzlich zu bewässern. Diesen Arbeitsaufwand sieht Josef Hermann, Leiter des Umweltamts Kirchheim eher problematisch: „Die Bewässerung ist sehr zeitaufwendig und bei drohender Wasserknappheit kaum umgesetzt werden.“



Nach der Auswertung der Ergebnisse sind alle Beteiligten – Gemeinde, Landesgartenschau 2024 und Treesense – bereit, das Projekt weiterzuführen. Können doch alle Seiten von den langfristigen Auswertungsdaten profitieren. Zudem können die Kirchheimer von den Erfahrungen des mit mehreren Preisen ausgezeichneten Start-up profitieren, die derzeit Pilotprojekte in Großstädten wie Frankfurt, Mainz, Mailand und Madrid durchführen.

Gerhard Fuhrmann

Weitere Nachrichten aus der Region finden Sie in unserer Übersicht.

Besuchen Sie HALLO auch auf Facebook.