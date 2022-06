Endlich wieder reisen

Die MS-Gruppe Aschheim vor ihrer Abreise nach Kitzbühel. © oh

Die Multiple Sklerose-Gruppe Aschheim ist vom Betreuten Wohnen im St. Emmeranspark zu einem Kurzurlaub nach Kitzbühel aufgebrochen. Finanziert wurde die Reise aus Mitteln des Aschheimer Lions Clubs Herzog Tassilo III. Die Präsidentin des Clubs, Susanne Stadl, hat die Gruppe verabschiedet.

Seit Gründung des Lions Clubs war es den Aschheimer Lions ein besonderes Anliegen, die MS-Gruppe Aschheim ein wichtiges lokales Projekt zu unterstützen. So halfen die Lions beim Einbau von Hebebühnen für Rollstühle in Transportfahrzeuge oder unterstützten eine Hippotherapie. Da diese seinerzeit noch nicht von den Krankenkassen gefördert wurde, beschafften die Lions mit Spendenmitteln ein Pferd für das therapeutische Reiten. Dieses wurde in der Aschheimer Reithalle mit Hilfe von Fachkräften durchgeführt. Über die Jahre spendeten die Lions der Gruppe insgesamt rund 40.000 Euro.



Die MS-Gruppe Aschheim wurde bereits vor 26 Jahren von Rosina Duft unter dem Dach der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft ins Leben gerufen. Rosina Duft leitet die Gruppe seither. Inzwischen wird sie von Rosemarie Schmitz-Pelger bei der Leitung der Gruppe unterstützt. Die Feier zum 25-jährigen Bestehen der Gruppe im vergangenen Jahr fiel leider den Kontaktbeschränkungen durch Covid zum Opfer.



Für den Lions Club ist es nach der zweijährigen „Corona-Isolation“ der betroffenen MS-Erkrankten eine besondere Freude, den Mitgliedern eine gemeinsame Reise in ein behindertengerechtes Hotel zu ermöglichen.