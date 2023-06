Bürgerversammlung Baierbrunn: Sorge wegen Gastro im Wirthsfeld

Schulwiese: Baierbrunner entscheiden im Herbst über Landschaftsschutzgebiet

Rund 65 Baierbrunner kamen zur Bürgerversammlung ins Pfarrheim St. Peter und Paul. © Gabriele Uelses

Auf der Bürgerversammlung in Baierbrunn drehte sich vieles um die umstrittene Schulwiese und um Gastronomie. Welche Antworten der Bürgermeister parat hatte:

Baierbrunn ‒ Bereits vor der diesjährigen Bürgerversammlung in Baierbrunn waren im Rathaus der rund 3400 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis München etliche Anträge und Bürgeranliegen eingegangen. Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) hatte sie im Vorfeld bereits thematisch sortiert und auch Antworten parat. Im Falle der Bebauung des Geländes östlich der Hermann-Roth-Straße und der dazu notwendigen Umwidmung der bisher als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Fläche schickte er jedoch voraus, dass er an diesem Abend keine inhaltlichen Diskussionen mit den Anwesenden dazu führen wolle.

Bürgerversammlung Baierbrunn: Bürgerentscheid zur Schulwiese beschlossen

Zu vieles sei noch ungeklärt oder unterläge dem Datenschutz. Eine Sondersitzung zum Thema hat der Gemeinderat für kommende Woche einberufen. Proteste zu der Vorgehensweise gab es keine, sodass die rund 65 anwesenden Bürger eher zuhörten, als sich mit der Verwaltung auszutauschen.

Der Gemeinderat hatte sich im Dezember 2022 zur Umwidmung entschieden, um Raum zu gewinnen für die Erweiterung der anliegenden Schule, woraufhin sich Widerstand formierte. Die eigens gegründete Bürgerinitiative „Perspektive Baierbrunn“ sammelte knapp 600 Gegenstimmen dazu. „Ausreichend viele für ein Bürgerbegehren“, verkündete Ott jetzt auf der Bürgerversammlung. Auch die Prüfung der Begründung und der Fragestellung habe einer rechtlichen Prüfung standgehalten, so dass nun im Herbst ein Bürgerentscheid über die sogenannte Schulwiese durchgeführt werden könne.

Nicht diskutieren wollte Ott auch über den Antrag einer verärgerten Bürgerin, der sich gegen Grünen-­Gemeinderatsmitglieder richtete, die der Umwidmung zugestimmt hätten. „Niemand habe sich die Entscheidung leicht gemacht“, sagte Ott, und bat um mehr Sachlichkeit und eine angemessene Streitkultur. Zustimmung fand ein Antrag, alle Beteiligten wegen des ungeregelten Mountainbike-­Verkehrs im Isartal an einen Tisch zu bringen, um endlich Lösungen zu forcieren.



Bürgerversammlung Baierbrunn: Sorge wegen Gastro im Wirthsfeld

Die geplante Gastronomie im Sport- und Bürgerzentrum im Wirthsfeld war Inhalt zweier weiterer Anfragen. „Brauchen wir das wirklich?“ fragte ein anwesender Bürger und forderte in seinem ersten Anliegen, die Pläne einzustellen. Mit einem zweiten Antrag verlangte er, dass die Interessen benachbarter Anwohner bei anstehenden Planungen berücksichtigt werden. Das sei laut Ott aber sowieso vorgeschrieben, der Punkt also eigentlich überflüssig. Der Bürgermeister wolle die Planung auf jeden Fall weiterführen, weil „ein Gastort in der Gemeinde fehlt, seit der Gasthof Post geschlossen ist“.

Er sehe durch eine Gastronomie außerdem die Chance zur Erfüllung eines lang gehegten Wunsches der Bürgerschaft nach einer Straßenverbindung der Wolfratshausener Straße zum Wirthsfeld, damit nicht der ganze Verkehr durch die stark belastete Bahnhofstraße fahren müsse. „Die Erlaubnis, eine Abzweigung von der Bundesstraße 11 zu bauen, brauchen wir vom Straßenbauamt in Freising. Mit der Installation einer Gastronomie haben wir ein gutes Argument dafür“, betonte er. Die Anwesenden folgten mit ihrer Abstimmung auch in diesem Fall ohne Diskussion ihrem Bürgermeister.



Eine friedliche Gemeinde – das bestätigte auch der zuständige stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Grünwald Jörg Greiner. Lediglich 58 Straftaten habe es in Baierbrunn im Jahr 2022 gegeben. Kein einziger Wohnungseinbruch bis dato, kein Sexualdelikt, kaum Fahrraddiebstähle, ganz zu schweigen von Kapitalverbrechen.

