Gemeinderat präsentiert Ideen für Bebauung – Bürgerentscheid kommt

Auf der Schulwiese soll doch gebaut werden. Ein Bürgerbegehren gegen diese Pläne war jüngst erfolgreich. Der Bürgerentscheid wird kommen. © Gabriele Uelses

Die Baierbrunner Schulwiese soll bebaut werden, die Pläne wurden in einer Sondersitzung vorgestellt. Die Bürger sammelten jedoch erfolgreich Unterschriften gegen das Vorhaben...

Baierbrunn ‒ Rund 20 Bürger sind einer Einladung der Gemeinde Baierbrunn zu einer Sondersitzung gefolgt, bei der es um die viel diskutierte Bebauung der Grundstücke östlich der Hermann-Roth-Straße ging. Das Gelände ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen und soll nach dem Willen der Gemeinde zum Wohn- und Schulerweiterungsgebiet umgewidmet werden.

Eine Bürgerinitiative formierte sich dagegen und sammelte ausreichend Stimmen für einen Bürgerentscheid. Bürgermeister Patrick Ott (ÜWG) gab nun Details zur Planung und zur Organisation des Bürgerentscheids bekannt.

„Der Gemeinderat ist sich über die Eckpunkte im Bebauungsplanverfahren einig geworden“, erklärte Ott und betonte, dass sich keiner die Entscheidung leicht gemacht habe. Das Ergebnis: Östlich der Hermann-Roth-Straße soll eine Bebauung in offener Bauweise entstehen, die in besonderer Weise auf das Landschaftsschutzgebiet Rücksicht nehme.



Schulwiese Baierbrunn: Platz für Wohnraum und Schulerweiterung

Geplant sind maximal sechs Wohngebäude mit jeweils zwei Wohneinheiten. Die Bebauung soll einzeilig entlang der Hermann-Roth-Straße erfolgen. Für diese werden eine Verbreiterung und eine öffentliche Erschließung angestrebt. Die Baugrundstücksgröße beträgt bis zu 5200 Quadratmeter. Für den Hauptbaukörper auf den Grundstücken legte der Gemeinderat einen Richtwert von 120 Quadratmetern fest.

Die Wiese gegenüber dem bestehenden Schulgebäude soll sich über drei Flurstücke auf 4650 Quadratmeter erstrecken und wird künftig als Sozialfläche der Gemeinde geführt. Der Rest der Fläche verbleibt im Landschaftsschutzgebiet.



Auf das Landschaftsschutzgebiet würde in den Plänen Rücksicht genommen werden. © Gabriele Uelses

Ott zeigte sich überzeugt davon, dass mit diesen Ergebnissen einige Ängste und Befürchtungen seitens der Bevölkerung genommen oder zumindest reduziert werden könnten. Und auch Gerüchte über eine komplette, dichte Bebauung, die bis zur Hangkante reiche, endgültig widerlegt seien. „Das stand nie zur Debatte“, betonte er.



Schulwiese Baierbrunn: Bürgerentscheid kommt

Natürlich sei es auch vollkommen legitim, komplett gegen eine Bebauung zu sein. Immerhin sind es knapp 600 Bürger, die eine Unterschrift für das Bürgerbegehren „Rettet unser Landschaftsschutzgebiet am Isarhochufer entlang der Hermann-Roth-Straße“ geleistet haben. 574 Stimmen waren gültig, was für einen Bürgerentscheid ausreicht.

Das wurde juristisch geprüft und dem Gemeinderat in der Sitzung von einem Rechtsexperten nochmals erläutert. Der Bürgerentscheid muss nun in den nächsten drei Monaten durchgeführt werden. Der genaue Termin wird auf der nächsten Gemeinderatssitzung am Montag, 17. Juli, festgelegt.

Gabriele Uelses

