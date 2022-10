Grundstein für das Feuerwehr-Gerätehaus gelegt - Fertigstellung Ende 2024 geplant

Von: Benedikt Strobach

Michael Spitzweg, 1. Kommandant der Unterföhringer Feuerwehr (li.) und sein Vize Florian Klietsch haben den Grundstein für das neue Feuerwehr-Gerätehaus gelegt. © Benedikt Strobach

Die Freiwillige Feuerwehr Unterföhring bekommt ein neues Gerätehaus. Dafür haben der Kommandant der Löschkräfte und sein Vize letztens den Grundstein gelegt.

Unterföhring Er erinnere sich noch gut an den ersten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring, als er gerade frisch Bürgermeister der Gemeinde war, begann Andreas Kemmelmeyer (PWU) seinen Beitrag: „Damals hatte Deutschland bei der WM 2014 mit 7:1 gegen Brasilien gewonnen. In der Nacht wurde dann eine Fliegerbombe gemeldet.“ Schon damals habe ihn die Einsatzstärke der ehrenamtlichen Helfer erstaunt. „Umso mehr freut es mich, dass wir heute mit der Grundsteinlegung einen Schritt näher am neuen Gerätehaus unserer Feuerwehr sind“, sagte Kemmelmeyer.

Das alte Gebäude an der St.-Florian-­Straße sei zu klein für die wachsende Gemeinde. „Zwar sind die Kosten nun auf 27,2 Millionen Euro gestiegen. Es ist aber wichtig, dass unsere Feuerwehr gut untergebracht ist“, betonte der Bürgermeister. Eigentlich sollte das Haus an der Münchner Straße im Frühjahr 2023 fertig werden. Unter anderem durch ein Nachprüfverfahren hat sich der Termin nun auf Ende 2024 verschoben.

Das Gebäude soll nicht wie ursprünglich geplant 2023 fertig werden, sondern nun Ende 2024 fertiggestellt werden. © Benedikt Strobach

Grundsteinlegung für neues Feuerwehr-Gerätehaus: Arbeit der Feuerwehr soll erleichtert werden

Nun sei man auf einem guten Weg, fand Christian Lanzinger vom Architekturbüro kplan. „Wir sollten hier keine Überraschungen mehr erleben.“ Im Unter-, Erd- und den beiden Obergeschossen finden sich 54 Stellplätze für Pkw sowie elf für Einsatzfahrzeuge, ein Atemschutz-, ein Fitnessraum, Verwaltung, Waschhalle, Werkstätten, eine Küche, das Feuerwehrstüberl und neun Dienstwohnungen. Platz bietet es für 150 Aktive.



Für Michael Spitzweg, 1. Kommandant der Unterföhringer Feuerwehr, sei das neue Haus die einzige Möglichkeit, zukunftsfähig zu bleiben. Mithilfe einer Netzersatzanlage sei die Feuerwehr dort im Falle eines Stromausfalls für fünf Tage autark versorgt.



In die Zeitkapsel legten die Unterföhringer verschiedene Stücke Einsatzkleidung, Tageszeitungen sowie Baupläne und -genehmigungen. Dazu kamen zwei Bierflaschen, ein Augustiner Helles und ein Löschzwerg, dazu. „Das passt zur Feuerwehr“, scherzte Kemmelmeyer.

