Sommerbad Gauting lässt den Olympischen Geist mit kostenlosem Aktionstag aufleben

Von: Romy Ebert-Adeikis

Antje Feser und Franz Jaquet präsentieren eines von vier Olympia-Plakaten von 1972, die bei einem Fest im Sommerbad Gauting am 3. Juli versteigert werden sollen. © Romy Ebert-Adeikis

Das Sommerbad Gauting feiert 50 Jahre Olympische Spiele 1972 in München mit einer Schwimm-Meisterschaft für Jung und Alt und einer besonderen Versteigerung...

Gauting - Vor 50 Jahren war nicht nur München im Olympia-Fieber, sondern auch Gauting. „Das IOC kam damals auf die Gemeinde zu, weil es im Münchner Umland außer in Fürstenfeldbruck kein anderes Schwimmbad mit 50-Meter-Bahn gab“, sagt Antje Feser vom Schwimmclub Gauting. Damals wurde das Sommerbad zur Trainingsstätte für Atlethen aus aller Welt. „Vor allem aus dem Ostblock, der DDR, Korea. Aber US-Schwimmstar Mark Spitz war wohl nicht hier, anders als viele in Gauting behaupten“, meint Feser.

Sommerbad Gauting lässt den Olympischen Geist aufleben: Große Schwimm-Meisterschaft zum 50-Jährigen

Zusammen mit dem Sommerbad-Förderverein und der Gemeinde will der Schwimmclub den Geist von Olympia aufleben lassen. Am Sonntag, 3. Juli, wird darum gefeiert: Der Eintritt ins Bad ist an dem Tag frei. „Traditionell richten wir einmal im Jahr eine offene Schwimm-Meisterschaft aus. Die fällt heuer etwas größer aus“, erklärt Feser. Neben einem Zwergerlschwimmen für Drei- bis Achtjährige und Wettkämpfen in Brust, Rücken, Kraul und Delfin werden von 11 bis circa 16 Uhr auch Generationen- und Gaudi-staffeln antreten. „Zudem gibt es ein Turmspringen vom Drei-Meter-Brett. Der kühnste Sprung wird prämiert.“

Der Förderverein steuert nicht nur die Verköstigung, sondern auch ein Rahmenprogramm mit Olympia-Motto bei. Unter anderem werden vier Originalplakate der Spiele 1972 versteigert, die bisher Mitgliedern des Schwimmclubs gehörten. Der Erlös daraus geht – wie die Wettkampf-Startgelder – ans Sommerbad. „Wir würden gern noch mehr Devotionalien von damals versteigern“, sagt Franz Jaquet vom Förderverein, der hofft, dass einige Gautinger dafür ihre „Waldi“-Maskottchen, Plakate oder Ähnliches zur Verfügung stellen. Wer etwas geben möchte, kann sich an Fördervereins-Vorstand Stephan Ebner (stephanebner@gmx.net) wenden.

Neues Projekt im Sommerbad Gauting: Förderverein startet mit „Lesefrösche“ kostenlose Vorlesestunde

Eine andere Aktion des Fördervereins startet bereits am Donnerstag, 2. Juni: die Lesefrösche. Ab sofort gibt es einmal im Monat im Sommerbad eine kostenlose Vorlesestunde für Kinder (weitere Termine: 7. Juli, 4. August und 1. September). Um 16 Uhr wird für Vier- bis Sechsjährige, 16.30 Uhr für Sechs- bis Achtjährige gelesen. Spenden der Eltern sind erwünscht. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 755 83 61.

