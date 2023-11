Bürgerversammlung Grünwald: Zittern vor dem Flüchtlingsheim

Die auf dem Platz an der Ecke Tölzer / Zugspitzstraße neben der Polizeiinspektion geplante Container-Unterkunft für Flüchtlinge sorgte in der Grünwalder Bürgerversammlung für Unruhe. © Sieker

Auf der Grünwalder Bürgerversammlung sorgte eine geplante Flüchtlings-Unterkunft für mächtig Unruhe. Weshalb die Bürger nicht erfreut sind...

Grünwald ‒ Dass Einwohner Unsicherheit bis hin zu Angst verspüren, sobald eine Unterkunft für Geflüchtete in ihrer Kommune eingerichtet werden soll, ist derzeit in vielen Gemeinden der Fall. Auch bei der jüngsten Bürgerversammlung in Grünwald, an der 146 Anwohner teilgenommen haben, sorgte das Thema für Zündstoff. Mehrere Grünwalder äußerten tiefe Besorgnis wegen des auf dem Platz an der Ecke Tölzer / Zugspitzstraße neben der Polizeiinspektion Grünwald geplanten Containers für 116 Geflüchtete.

„Die Sorge der Anwohner muss gehört werden“, forderte eine Bürgerin. Sie wohne in direkter Nachbarschaft, habe zwei kleine Kinder und werde sie nicht mehr auf die Straße zum Spielen lassen. „Wenn 116 Leute auf engstem Raum im Container untergebracht sind, ist Ärger programmiert“, betonte die Mutter. Sie sei allerdings dafür, dass die Gemeinde Flüchtlinge aufnimmt – wichtig sei „wie viele“ und „wo“. „Warum teilen wir die Standorte nicht auf, und fördern somit vielleicht auch eine bessere Integration?“, fragte die Bürgerin.

Vorfälle nicht angezeigt?

Ingrid Reinhart, Gemeinderätin (Grüne) und Leiterin des Helferkreises Grünwald, versuchte den Anwesenden die Ängste zu nehmen. „Wir haben in Grünwald schon 300 junge Männer, teilweise aus Afghanistan und Syrien, über ein Jahr lang in einer Traglufthalle untergebracht, und es gab keinen einzigen Vorfall, der irgendwie gefährlich war“, sagte Reinhart. Eine weitere Anwohnerin konterte, sie kenne genügend Leute, die von den Bewohnern der Traglufthalle belästigt worden seien.

„Nur, weil das nicht zur Anzeige gebracht wurde, heißt das nicht, dass das nicht so war“, betonte sie. „Ich habe außerdem eine neunjährige Tochter, die gerade selbstständig wird. Ich weiß auch nicht, ob ich sie künftig noch alleine in den Ort gehen lassen kann“, unterstrich die Mutter. Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) konnte die Sorgen durchaus nachvollziehen. Aber: „Ich werde hier nicht für die Gemeinde Grünwald das Flüchtlingsproblem lösen können. Uns werden die Menschen zugewiesen.“

Polizei-Chef beruhigt

Der Polizeichef Andreas Forster versuchte, die aufgebrachten Bürger zu beruhigen: „Ich glaube, dass Ihre Kinder sicher zur Schule gehen werden und auch sicher draußen spielen können. Wir setzen da die entsprechenden Ressourcen ein, und wenn es Sicherheitsprobleme gibt, dann reagieren wir.“

Auf Hallo-Nachfrage teilt das Landratsamt München mit, dass der Container Ende des Jahres geliefert und aufgebaut werden müsse. Einen konkreten Termin gebe es dazu nicht. „Woher die künftigen Bewohner kommen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“

Anke Sieker

