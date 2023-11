Zoff um das Grundstück an der Zeillerstraße 5 in Grünwald soll nun bald ein Ende haben

Der Gemeinderat beschloss nun, den Bebauungsplan für das „Lindenwirt“-Grundstück aufzuheben. © Gemeinde Grünwald

Um das Gelände des alten „Lindenwirts“ wütet immer noch ein juristischer Streit - doch dieser könnte bald ein Ende haben. Welche Lösung im Raum steht:

Grünwald – Der juristische Streit über die Zukunft des ehemaligen „Lindenwirt“-Areals in Grünwald dauert schon Jahre – bis hin zu einem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof. Doch er soll bald ein Ende haben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun einstimmig die „Aufhebung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans an der Zeilerstraße 5“ beschlossen.

Das Argument der Gemeinde: Der Vorhaben- und Erschließungsplan wurde nicht innerhalb der im Vertrag genannten Frist realisiert. Der Bauherr hatte sich dazu verpflichtet, den Abbruch des bestehenden Gebäudes, Errichtung zweier Wohngebäude sowie einer Stützmauer im Hangbereich bis zum 31. Dezember 2018 durchzuführen. De facto wurde sogar die Frist seit dem ursprünglichen Vertrag von 2014 insgesamt um sieben Jahre und elf Monate verlängert. Doch bis zu deren Ablauf wurden weder Abbruch- noch Baumaßnahmen auf dem Grundstück vorgenommen.

„Der Vertrag enthielt eine Strafe, falls der Vorhabenträger diese Maßnahmen nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt realisiert. Das waren in dem Fall 100 000 Euro. Diese hat der Investor Martin Wöhr bis heute nicht bezahlt“, sagt Stefan Rothörl, Grünwalds Bauamtsleiter, im Gespräch mit Hallo.

Aufhebung in die Wege geleitet

Auch die Planungskosten für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan, die ebenfalls eine erkleckliche Summe seien, habe der Bauherr nicht beglichen. „Die Gemeinde sitzt auf erheblichen Kosten, die diese Vorhaben und Planungen verursacht haben“, betont Rothörl.

Rechtsanwalt Marc Schwencke von der Kanzlei Eversheds Sutherland, der die Gemeinde Grünwald rechtlich vertritt, sagte in der Sitzung des Gremiums: „Es gab zwar einige Erdbewegungen vonseiten des Vorhabenträgers, aber nachdem weder der Abriss noch wesentliche Baumaßnahmen erfolgt sind, haben wir die Aufhebung in die Wege geleitet.“ Gemeinderatsmitglied Oliver Schmidt (PBG) stimmte diesem Vorgehen zu: „Wer den Bogen so überspannt, der muss sich nicht wundern, wenn ihm dieser irgendwann entgegenfliegt.“

Auf kurzfristige Hallo-Nachfrage, ob der Bauherr gegen den Beschluss des Gemeinderates einen Einspruch einlegen wird, hat die Kanzlei Klamert und Partner, die den Investor rechtlich vertritt, keine Auskunft erteilt.

Lange Geschichte Das 3000 Quadratmeter große Anwesen an der Zeilerstraße 5 wurde 2008 an die Eheleute Wöhr verkauft. 2015 erhielten sie von der Gemeinde einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für zwei Häuser.

A. Sieker

