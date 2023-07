Unfassbar: Polizei fasst zwei 13-Jährige nach Kiosk-Überfall mit Schusswaffe & Messer

Von: Marco Litzlbauer

Teilen

Zwei 13-Jährige haben wohl mit Schusswaffe und Messer ausgestattet einen Kiosk in Grünwald überfallen (Symbolfoto). © David Young/dpa

Nachdem zwei maskierte Täter einen Kiosk in München-Grünwald überfallen hatten, stellt die Polizei zwei 13-Jährige.

München / Grünwald - Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte, hatten zwei maskierte Täter am Freitag, 21. Juli, gegen 17.20 Uhr einen Kiosk in Grünwald überfallen. Die zwei männlichen Täter hatten den Kiosk betreten, die Mitarbeiterin mit Waffen (ein Messer und eine Schusswaffe) bedroht und Bargeld an sich genommen.

Danach haben sie sich zu Fuß entfernt. Die Frau blieb nach Polizeiangaben bei dem Raubdelikt unverletzt.

Großeinsatz der Münchner Polizei nach Überfall auf Kiosk in Grünwald

Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei aufgenommen, an denen mehrere Streifen, Einheiten der Münchner Einsatzhundertschaften, Einsatzkräfte der Bundespolizei und Diensthunde der Münchner Polizei eingesetzt wurden.

Kurze Zeit später konnten zwei verdächtige Personen auf der Mittelinsel zwischen dem Isarkanal und der Isar von den Einsatzkräften gesichtet werden.

+++ Versuchte Tötung: Was bisher über den unvermittelten Messerangriff in einer Münchner Gaststätte bekannt ist +++

Als sich die Polizeibeamten näherten, gingen die beiden Personen durch das flache Wasser zum östlichen Isarufer. Zwei sich in der Nähe befindende Polizeibeamten konnten eine der beiden Personen dort festnehmen (ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München). Die zweite Person entfernte sich schnell zu Fuß auf einem dortigen Radweg in nördliche Richtung.

Bei Verfolgung der Kiosk-Räuber: Polizist gibt Warnschüsse ab

Einer der beiden Beamten verfolgte die männliche Person und forderte sie mehrfach auf, stehen zu bleiben. Dabei wurde auch der Schusswaffengebrauch mehrfach angedroht. Der Beamte gab daraufhin zwei Warnschüsse zielgerichtet nach oben in die Luft ab. Durch die Warnschüsse bestand keine Gefahr für unbeteiligte Personen.

Die flüchtende Person (ein 13-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München) legte sich daraufhin auf den Boden und er konnte festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung seiner Person konnte Bargeld aufgefunden werden, das wahrscheinlich bei der Tat erbeutet wurde. Dies wurde sichergestellt.

Überfall auf Kiosk in Grünwald: Tatwaffen konnten nicht gefunden werden

Die beiden 13-Jährigen waren bei der Festnahme unbewaffnet. Im Anschluss gab es umfangreiche Absuchen der Polizei in dem Bereich. Tatwaffen wurden dabei nicht aufgefunden.

Ein Beamter verletzte sich bei den Fahndungsmaßnahmen in dem unwegsamen Gelände ohne Fremdeinwirkung. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht und ist momentan nicht dienstfähig.



Die beiden 13-jährigen Personen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung ihren Sorgeberechtigten übergeben. Die Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 21 – Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.