Kraillinger Gewerbegebiet: Nachholbedarf bei Fahrrad-Infrastruktur an der KIM

Von: Romy Ebert-Adeikis

Einige Fahrrad-Routen in der nähe der Kim in Krailling enden immer noch holprig. © Romy Ebert-Adeikis

Vergangenes Jahr hat die Gemeinde neue Hinweisschilder am KIM-Radweg in Krailling angebracht. Dennoch besteht an einigen Fahrrad-Routen noch Nachholbedarf.

Krailling ‒ Ein Gewerbegebiet mitten im Wald: Gerade bei schönem Wetter nutzen viele das Fahrrad, um zur Arbeit in die Kraillinger Innovationsmeile (KIM) zu kommen. Darauf, dass das nicht immer leicht ist, machte der KIM-Verein jetzt Lokalpolitiker bei einer gemeinsamen Rundfahrt aufmerksam.

„Es ist uns schon lange ein Anliegen, dass unsere Mitarbeiter sicher zur Arbeit kommen“, sagte Gunter Kadegge von der Firma KL Technik, der gleichzeitig dem KIM-Verein vorsteht. „Wir stehen dafür seit Jahren mit dem Landratsamt in Kontakt, aber viel hat sich nicht getan.“

Augenmerk auf Routen Richtung Gilching: Nachholbedarf bei Fahrrad-Infrastruktur an der KIM

Besonderes Augenmerk legte Kadegge auf die Routen in Richtung Gilching, „das ein großes Einzugsgebiet für die KIM ist“. Deswegen waren neben Kraillinger Gemeinderäten auch Vertreter aus Gilching eingeladen.

Problematisch sei etwa, dass der Radweg entlang der Pentenrieder Straße westlich der KIM einfach aufhöre. „Dabei stehen hier keine größeren Bäume, man könnte den Weg einfach fortführen, zumindest bis zu den nächsten Abzweigungen“, findet Kadegge.

Diese führen über Waldwege nach Gauting und Geisenbrunn, auch wenn bisher keine Schilder darauf hinweisen. „Da sind wir aber gerade dran“, versprach Kathrin Hortmann von der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung Starnberg.

+++ Firmenmitarbeiter der KIM loten Gefahren für Radler aus ‒ Gemeinde bessert aus +++

Radweg Richtung Krailling endet in einer Schotterpiste: KIM-Vorstand fordert besseren Belag

Auch in Richtung Krailling endet der asphaltierte Radweg kurz vor der Sanatoriumswiese in einer Schotterpiste. „Ein Mitarbeiter von mir ist dort gestürzt und hat sich den Daumen gebrochen“, berichtete Thomas Roggenkamp von der Firma Trane. Er und der KIM-Vorstand wünschen sich einen besseren Fahrbahnbelag. „Da mangelt es aber nicht am Willen, sondern am Geld“, merkte der Kraillinger Gemeinderat Sebastian Sefzig (FDP) an.

Doch die KIM-Vertreter hatten auch Lob im Gepäck. So hat der Kraillinger Bauhof vergangenen Sommer an den Stellen im Gewerbegebiet, an denen der Radweg Straßen kreuzt, neue Hinweiszeichen aufgemalt. „Seitdem kracht es viel seltener“, hat Roggenkamp beobachtet. Zudem wurde ein Straßenschild, das den Blick beim Überqueren der Pentenrieder Straße gestört hat, höher gehängt und Bordsteine wurden abgefräst.

