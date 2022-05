Die neue Ortsmitte in Krailling beleben ‒ Lokalpolitikerin wünscht sich ein Straßenklavier

Von: Romy Ebert-Adeikis

Dieses Klavier wird in Moosach im Sommer öffentlich bereitgestellt. Das könnte es bald auch in Krailling geben. © Pelkovenschlössl

Kraillings Dritte Bürgermeisterin Pia Muhs will mit Musik die neue Ortsmitte lebendiger machen und wandte sich mit ihrer Idee an den örtlichen Kulturausschuss.

Krailling - „Wir haben so viel Geld für unsere neue Ortsmitte ausgegeben – jetzt wird es Zeit, dass wir sie auch beleben“, sagt Pia Muhs. Die Dritte Bürgermeisterin und CSU-Gemeinderätin in Krailling will dafür ein Straßenklavier etablieren. Das gebe es auch in Augsburg oder Moosach. „Ich könnte mir vorstellen, dass man so ins Gespräch kommt“, sagt Muhs. Denkbar seien auch Konzerte von Kraillinger Pianisten oder dass die Grundschule das Instrument bemalt.

Bürgermeisterin wünscht sich ein Straßenklavier für Krailling: Kulturausschuss von Idee überzeugt

Dafür soll die Gemeinde ein gebrauchtes Klavier erwerben, das „in den Sommermonaten regelmäßig stundenweise in der Ortsmitte aufgestellt“ werden könnte, wie es in Muhs Antrag an den Kulturausschuss heißt. Dieser debattierte am Dienstagabend über die Idee und nahm sie einstimmig an. Bürgermeister Rudolph Haux (FDP) betonte dabei nur, dass ehrenamtliche Helfer - nicht der Bauhof - Auf- und Abbau des Klaviers leisten müssten.

Ein Knackpunkt ist noch die Finanzierung. „Die Gemeinde ist klamm“, weiß Muhs, die mit einmaligen Kosten von 2650 Euro rechnet. Sie hofft auf Sponsoren – etwa örtliche Firmen. Um Ärger mit Anwohnern vorzubeugen, soll das Instrument nur an festen Tagen für einige Stunden aufgestellt werden – etwa donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr. Zu den anderen Zeiten könnte das Klavier – zumindest im Sommer – unter dem Vordach der Bücherei stehen. Für den Winter müsse ein Lager gefunden werden.

In Moosach stellt das Kultur- und Bürgerhaus Pelkovenschlössl das Straßenklavier nur zwei Wochen im Sommer auf. Aus gutem Grund, sagt Geschäftsführerin Julia Schönfeld-Knor: „Jeden Tag muss jemand das Instrument abdecken und absperren. Weil es dem Wetter ausgesetzt ist, muss es mehrfach gestimmt werden.“ Muhs sieht das weniger eng: „Es ist klar, dass das Straßenklavier nie die Qualität eines Konzertflügels haben wird.“

