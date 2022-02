Kraillinger Seniorenbeirat fordert Verbesserungen an neu gestalteter Ortsmitte

Von: Romy Ebert-Adeikis

Der Seniorenbeirat Krailling hat beobachtet, dass sich in der Ortsmitte nicht alle Verkehrsteilnehmer an das neue Tempolimit halten. © Romy Ebert-Adeikis

Die Fertigstellung der neuen Ortsmitte Krailling rückt näher - Nach einer Ortsbegehung hat der Seniorenbeirat jetzt mehrere Verbesserungswünsche geäußert.

Krailling - Bis spätestens April soll die neu gestaltete Ortsmitte Krailling endgültig fertiggestellt werden. Das hat die Gemeinde angekündigt. Dafür werden ab voraussichtlich Montag, 28. Februar, an der Einmündung der Luitpoldstraße in die Margaretenstraße die letzten Arbeiten durchgeführt und der Bereich noch einmal voll gesperrt. In der Zeit erfolgen zudem notwendige Spartenanschlüsse für einen Neubau.

Neue Ortsmitte Krailling: Senioren fordern Kontrolle von neuem Tempolimit

Gleichzeitig werden schon die ersten Verbesserungswünsche für Kraillings neues Zentrum laut. So hat der Seniorenbeirat nach einer Ortsbegehung der Gemeinde knapp ein Dutzend Vorschläge gemacht. Zum Beispiel: „Achtung Fußgänger“-Schilder an allen Einfahrten. „Die aufwändig gestaltete schöne Ortsmitte darf keineswegs zu einer hektischen Verkehrszone mit überhöhten Geschwindigkeiten werden“, erklärt die Vorsitzende Karin Wolf.

Zwar gelte in der Margaretenstraße seit dem Umbau Tempo 20. Man habe aber beobachtet, dass allen voran Radfahrer dies nicht beachten würden. Deren Geschwindigkeit werden bislang aber nicht kontrolliert. „Da wäre mal ein Gespräch mit der Polizei sinnvoll“, glaubt Wolf.

Polizeichef Thomas Sorgalla ist da skeptisch. „Wenn die Gemeinde eine neue Geschwindigkeit einführt, sind wir nicht für die Verkehrserziehung zuständig.“ Grundsätzlich werden auch in der Margaretenstraße Geschwindigkeiten kontrolliert. Verstärkt aber nur dann, „wenn wir entsprechende Erkenntnisse haben, dass eine Gefahrensituation besteht“, sagt Sorgalla.

Neue Ortsmitte Krailling: Seniorenbeirat macht knapp ein Dutzend Verbesserungsvorschläge

Weitere Forderungen des Seniorenbeirats betreffen die Bushaltestellen. Dort fordert das Gremium einen weißen Streifen zur Kennzeichnung der erhöhten Kante, etwa für Sehbehinderte. Zudem seien wassergeschützte Busfahrpläne auf Sichthöhe und seitliche Windfänge sinnvoll. Eine Stolpergefahr gebe es zudem an der Bushaltestelle Ecke Margareten- und Pentenrieder Straße. Um diese zu verbessern soll die Abschrägung bei der Sanftl-Einfahrt verkürzt werden.

Ob die Gemeinde einige der Ideen umsetzen will, teilte sie bis Redaktionsschluss nicht mit.

Quelle: www.hallo-muenchen.de