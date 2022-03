Bündnis regionaler Firmen steht vor der Gründung ‒ Zusammenschluss für die Klimaneutralität

Von: Theresa Reich, Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Die meisten Emissionen im Landkreis München verursachen Unternehmen. © dpa/Patrick Pleul

Unternehmen der Landkreise München und Ebersberg können sich bald in einem Bündnis für die Klimaneutralität zusammenschließen. Das steht hinter dem Projekt...

Landkreis München - Mit dem Klimaprogramm „29++“ hat sich der Landkreis München ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2030 sollen die Treibhausgas-Emissionen pro Kopf und Jahr auf sechs Tonnen Co2 reduziert werden. Das ist im Vergleich zu 2010 weniger als die Hälfte. Einen großen Anteil daran könnte ein neues Projekt haben, das gerade vor der Gründung steht: das Bündnis „Die Klimaneutralen“.

Für die Klimaneutralität: Unternehmen der Landkreise München und Ebersberg schließen Bündnis

„Unser Ziel ist es, dass sich möglichst viele Unternehmen aus den Landkreisen München und Ebersberg dazu verpflichten, bis 2030 klimaneutral zu werden“, sagt Projektleiterin Manuela Sergizzarea von der Energieagentur Ebersberg-München. Der Grund: Gewerbe und Industrie verursachen einen bedeutenden Anteil der Emissionen – im Landkreis München sogar den größten.

Im Landkreis München verursacht die Industrie den größten Anteil der Treibhausgas-Emissionen. © Energieagentur Ebersberg-München

Darum will die Energieagentur den Firmen mit dem Bündnis unter die Arme greifen, klimaneutral- oder positiv zu werden. Gegen einen Einstiegs- und jährlichen Mitgliedsbeitrag wird für diese eine Treibhausgasbilanz und ein Reduktionsfahrplan erstellt. Energieberater kommen dafür auch ins Unternehmen und loten vor Ort die Möglichkeiten aus. „Der wichtigste Vorteil ist aber sicher der Austausch mit den anderen Teilnehmern und das Teilen von ‚Best Practice’-Ideen“, glaubt Sergizzarea.

Bündnis regionaler Klima-Pioniere: Münchner Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität

Schließlich gebe es in der Region bereits Klima-Pioniere wie den Senfhersteller Develey in Unterhaching. „Aber wenn man bedenkt, dass es pro Landkreis über 10.000 Unternehmen gibt, ist in dem Bereich schon noch viel zu tun“, glaubt die Projektleiterin. Offiziell gegründet werden soll das Bündnis am Montag, 23. Mai – wenn sich bis dahin mindestens 15 Mitglieder gefunden haben. „Derzeit sind es 14, der größte Anteil aus dem Landkreis München.“ So gebe es bislang Teilnehmer aus Aying, Feldkirchen, Haar, Unterschleißheim, Aschheim und Pullach.

Dort hat sich die Firma „LHI Leasing“ entschlossen, mitzumachen. Diese bezieht nach eigenen Angaben bereits jetzt ihre Wärme vollständig aus dem Pullacher Geothermiewerk, alle Flachdächer seien begrünt. Zudem unterstütze LHI den Bau von erneuerbaren Energieanlagen in Uganda oder Indien. „Künftig wollen wir uns noch mehr regional engagieren. Deshalb sind wir auch dem Bündnis ‚Die Klimaneutralen’ beigetreten“, erklärt eine Sprecherin.



Auch mit Firmen aus dem Würmtal habe es Gespräche gegeben. „Aber denen war 2030 zu schnell, weil man ja auch investieren muss, um etwa die Installation von Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbedächern umsetzen zu können“, erklärt Sergizzarea.

Bündnis regionaler Klima-Pioniere Um weitere Mitglieder zu finden, informiert die Energieagentur derzeit mit Online-Vorträgen über das Bündnis. Die nächsten Termine sind am Mittwoch, 9., und Dienstag, 22. März, jeweils um 15 Uhr. Anmeldung über die Internetseite www.die-klimaneutralen.de.

Quelle: www.hallo-muenchen.de