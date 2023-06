Räume der Brauakademie für „MachBar“ nur eine Übergangslösung?

Offene Werkstatt fürs Würmtal öffnet am Freitag ‒ Hallo war vorab exklusiv zu Besuch

Von: Romy Ebert-Adeikis

Teilen

Freuen sich, dass die „MachBar“ nach fünf Jahren Raumsuche jetzt Realität wird (v.li.): Gerhard Pichlmeier, Gerhard Hartl, Lotar Krahmer und Torsten Friedrich. © Romy Ebert-Adeikis

Am Freitag, 16. Juni startet die offene Werkstatt „MachBar“ in alter Doemens-Akademie. Dennoch droht bereits die nächste Raumsuche.

Gräfelfing ‒ Fünf Jahre lang hat die „MachBar“ nach einem Platz für ihre Vision gesucht: eine offene Werkstatt für alle Würmtaler. „Aber aufgeben – das ist nicht machbar“, spielt Vorsitzender Lotar Krahmer mit dem Namen seines Vereins.

Das hat sich am Ende ausgezahlt: Am Freitag, 16. Juni, eröffnet die Gruppe jetzt ihre Werkstatt in den Räumen der früheren Brauakademie Doemens an der Stefanusstraße 8 ‒ genauer gesagt in deren alter Flaschen-Abfüllanlage. Ab dann soll jeden Freitagnachmittag die „MachBar“ geöffnet sein.

Offene Werkstatt für alle Würmtaler: „MachBar“ öffnet am Freitag

„Es ist ein großartiges Gefühl, dass das alles jetzt real wird“, sagt Krahmer beim exklusiven Vorab-Rundgang mit Hallo. Während er die Räumlichkeiten ‒ einen Empfangs- und Besprechungsbereich, mehrere Werktische und Montagebänke, Keramik-, Schreinerei- und Metallarbeit-Ecke ‒ zeigt, werkeln andere Vereinsmitglieder noch fleißig. Bis zur Eröffnung ist einiges zu tun. „Die MachBar ist dann vielleicht noch nicht perfekt, aber gut“, beschwichtigt Krahmer.

Fotorundgang durch die offene Werkstatt „MachBar“ Fotostrecke ansehen

Seit Februar richten er und seine Mitstreiter die Bürgerwerkstatt her. Den Bereich der alten Abfüllanlage teilen sie sich mit der Gemeinde, die dort, solange das Bürgerhaus saniert wird, ein Lager für ihre Weihnachtsbeleuchtung und Schulmöbel eingerichtet hat. Um die Bereiche zu trennen, haben Krahmer und sein Team eine Zwischenwand eingezogen und die Beleuchtung umgebaut. „Die vorbereitenden Arbeiten haben sich ganz schön gezogen. Auch, weil viele unserer Mitglieder berufstätig sind und nur nachmittags oder am Wochenende Zeit haben.“



Räume der Brauakademie für „MachBar“ nur eine Übergangslösung?

Da es keinen Aufzug gibt, mussten die schweren Gerätschaften ‒ etwa ein Keramikofen ‒ händisch ins Souterrain gebracht werden. Unter den vielen Werkzeugen, von der Drechselbank über 3D-Drucker bis hin zur Schweißerausstattung, hat „MachBar“ vieles gespendet bekommen. Etwa von der Feuerwehr Gräfelfing, die eine Kreissäge mit Hobel und Fräse zur Verfügung gestellt hat.

Auch die Räume bekommt der Verein von der Gemeinde kostenlos – zumindest bis die Planungen für ein genossenschaftliches Wohnen in der alten Brauakademie konkreter werden. „Das heißt, sobald die Werkstatt hier eingerichtet ist, werden wir wieder auf die Suche nach einem neuen Platz gehen müssen“, sagt Krahmer seufzend. „Dieses Mal haben wir dafür aber keine fünf, sondern höchstens zwei Jahre Zeit.“

So soll „MachBar“ funktionieren Der Verein will eine offene Werkstatt für alle anbieten – also auch für Nicht-Mitglieder. Vorerst ist jeden Freitag ab 15 Uhr geöffnet. Dann können Interessierte die Geräte und Werktische der „MachBar“ nutzen, gegen eine Gebühr pro Stunde. „Wer sich mit den Werkzeugen nicht auskennt, kann das bei uns lernen“, sagt Vereinsvorsitzender Lotar Krahmer. Ein „MachBar“-Mitglied ist also immer vor Ort, um einzuweisen und zu erklären. Zudem sollen spezielle Kurse angeboten werden. „Wir wollen genau zuhören, was unsere Besucher sich wünschen – und schauen dann, was unsere Aktiven anbieten können.“ Auch eine Zusammenarbeit mit dem Repair Café Gräfelfing ist geplant. Mehr Informationen gibt es unter https://machbar-im-wuermtal.de.

Eröffnungstag Mit einem Tag der offenen Tür präsentiert sich die „MachBar“ am Freitag, 16. Juni, ab 15 Uhr zum ersten Mal. Es gibt Kurzvorträge zu 3D-Druck, Keramik-, Holz- und Metallwerkstatt. Interessierte können die Werkstatträume und Maschinen kennenlernen und mit den Vereinsmitgliedern besprechen, wie sie ihre Ideen verwirklichen können. Geöffnet ist die Bürgerwerkstatt bis 19 Uhr.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.