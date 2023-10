Ein Netzwerk für fehlende Netzwerke ‒ zehn Jahre „wellcome“ im Landkreis München

Von: Romy Ebert-Adeikis

Spielen gemeinsam im Garten: Janina Riedrich mit ihren Kindern Monja und Luan und „Wellcome“-Helferin Gabriele Carls. © Romy Ebert-Adeikis

Ein Netzwerk für fehlende Netzwerke: Seit zehn Jahren bringt „Wellcome“ junge Eltern und Helfer zusammen ‒ auch in schweren Zeiten.

Landkreis ‒ Langsam krabbelt Luan auf die Rutsche. Gabriele Carls steht schützend hinter ihm. „Eigentlich kann er das schon allein“, ruft Janina Riedrich der älteren Dame zu. „Da bin ich wohl ein bisschen ängstlich“, antwortet diese und lacht, während sich der Einjährige auf die Rutsche plumpsen lässt.

Carls und Riedrich sind nicht verwandt. Die beiden Frauen aus Gräfelfing haben über das Angebot „Wellcome ‒ Praktische Hilfe nach der Geburt “ zusammengefunden. Am Montag, 16. Oktober, feiert dieses im Landratsamt sein zehnjähriges Bestehen im Kreis München.

Unterstützung für Mütter: Zehn Jahre „wellcome“ im Landkreis München

„Über 90 Prozent der von uns betreuten Familien haben kein Netzwerk. Verwandte wohnen weit weg oder stehen für die frischgebackenen Eltern nicht zur Verfügung“, sagt Katrin Greiner. Sie koordiniert das Angebot ‒ das es an bundesweit 220 Standorten gibt ‒ im Landkreis München für den Trägerverein „Lotse“.

Wir wollen vor allem Mütter kurz nach der Geburt unterstützen ‒ etwa, wenn sie Zeit für sich oder andere Kinder brauchen. Wir kommen nicht erst ins Spiel, wenn es eine Krise gibt, sondern präventiv.“ Finanziert wird das Angebot vom Landkreis über das Programm „Frühe Hilfen“ sowie Mittel der 21 teilnehmenden Gemeinden. In diesen wurden bislang insgesamt 273 Familien von 157 Ehrenamtlichen betreut.

Eine der langjährigsten ist Carls. „Ich war früher Kinderkrankenschwester und dachte, ich brauche noch eine Aufgabe, wenn ich in Rente gehe“, erklärt die 70-Jährige. Seit zehn Jahren unterstützt sie darum Eltern im Würmtal ‒ wie Riedrich. „Mein Partner muss lange arbeiten, die Großeltern wohnen über zwei Autostunden entfernt“, berichtet die 34-Jährige, die noch eine dreijährige Tochter hat. „Mir ging es vor allem darum, dass ich auch mal Zeit nur für meine Große habe.“

Probleme durch Corona-Beschränkungen für „wellcome“ im Landkreis München überwunden

Bis vor Kurzem kam darum einmal pro Woche Carls vorbei: zum Vorlesen, Spielen oder als Begleitung, wenn Riedrich zum Beispiel Arzttermine hatte. Für die Unterstützung zahlte Riedrichs ‒ neben einer einmaligen Gebühr ‒ fünf Euro pro Termin. „Gebraucht zu werden, ist ein tolles Gefühl“, sagt Carls, die selbst drei Enkel hat. „Und die Kinder freuen sich, wenn mal jemand anderes mit ihnen Quatsch macht.“

Wie schnell sich so etwas ändern kann, hat Koordinatorin Greiner während der Corona-Zeit gemerkt. „Die Pandemie hat uns sehr getroffen. Aber nicht nur, weil wir weniger Anfragen hatten und viele Ehrenamtliche pausiert haben.“ Viele Einsätze seien auch daran gescheitert, dass die Babys wegen Masken und Kontaktbeschränkungen nicht an andere Menschen gewöhnt waren. „Es gab große Probleme mit dem Fremdeln.“



Inzwischen sei „Wellcome“ wieder so aktiv wie vor Corona und mit 48 Ehrenamtlichen im Landkreis gut aufgestellt. „In manchen Gemeinden müssen Familien trotzdem warten, weil keine Helfer in der Nähe verfügbar sind“, sagt Greiner. In der Stadt München, wo es das Angebot schon seit 15 Jahren gibt, ist die Not größer: Die Nachfrage sei dort „unbegrenzt hoch“, die Zahl der Freiwilligen mit 150 aber geringer als früher. „Weitere Ehrenamtliche werden dringend gesucht“, sagt Stadt-Koordinatorin Sandra Rother.

