Bank zu, Post auf: Darum schließt die Postbank ihre Filiale an der Schloßstraße 23

Teilen

Warum schließt die Postbank-Filiale an der Schloßstraße in Grünwald? © Daria Gontscharowa

Die Postbank in Grünwald schließt ihre Filiale an der Schloßstraße 23. Post-Dienstleistungen sind aber weiterhin verfügbar. Was steckt dahinter?

Die Filiale der Postbank in Grünwald wird dichtgemacht. Sie öffnet letztmalig am Samstag, 29. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, weil sie sich dauerhaft nicht mehr wirtschaftlich betreiben lasse.



Das erklärt Oliver Rittmaier, Sprecher der Postbank, so: „Durch die fortschreitende Digitalisierung beobachten wir eine deutliche Veränderung im Verhalten der Kunden. Wir stellen fest, dass unsere Online-Angebote zunehmend stärker genutzt werden, und zwar über alle Altersgruppen hinweg.“

Postbank in Grünwald: Warum schließt die Filiale an der Schloßstraße?

Entscheidend sei hier vor allem die Art der nachgefragten Leistungen, nicht die Besucherfrequenz. Um den Kunden ein großes Filialnetz bieten zu können, müsse für das Geldinstitut das Verhältnis zwischen reinem Service – wie beispielsweise Post-Dienstleistungen – und wertschaffendem Neugeschäft durch Abschlüsse und die Nutzung von Bankprodukten wie Ratenkrediten, Wertpapieren oder Versicherungen stimmen.

Deswegen benötige eine Filiale „das entsprechende Kundenpotenzial, um dieses Verhältnis dauerhaft ausgewogen und damit wirtschaftlich zu gestalten. Filialen, die dieses Potenzial nicht haben, schließen wir“, sagt Rittmaier.



Die gute Nachricht: Die Grünwalder können Post- und Paket-Dienstleistungen weiterhin nutzen. Eine neue Partner-Filiale der Deutschen Post eröffnet am Montag, 17. Oktober, an der Südlichen Münchner Straße 12.

Jan Neusiedl, Bürgermeister von Grünwald setzte sich für die Überführung in eine Postfiliale ein. © privat

„Ein reibungsloser Übergang für die Post- und Paket-Dienstleistungen ist sichergestellt“, versicherte Jan Neusiedl, erster Bürgermeister der Gemeinde Grünwald, bei der jüngsten Bürgerversammlung. Die Relevanz dieser Nachricht spiegelte sich in der Bürgerreaktion wider: Neusiedel erntete großen Applaus.

Am Donnerstag bleiben mehrere Filialen der Postbank in München wegen einer Mitarbeiter-Versammlung des Betriebsrats geschlossen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.