Mit dem Leihradl durch die Gemeinde – das will Pullach den Anwohnern weiterhin gönnen. Trotz gestiegener Preise

Das aktuelle Mietrad-System in Pullach umfasst fünf Stationen. Ab 2025 wird das Angebot ausgebaut – dafür muss die Gemeinde mit fast dreifacher Kostenerhöhung rechnen. © Gemeinde Pullach

Die Kosten für Leihräder in Pullach werden für die Gemeinde zukünftig steigen. Dennoch soll der Service weiterhin für alle zugänglich sein...

Pullach ‒ Die Gemeinde Pullach will ihren Bürgern die Nutzung der MVG-Mieträder weiterhin ermöglichen, obgleich die Kosten dafür sich fast verdreifachen werden. Das war das Fazit einer hitzigen Diskussion unter den Gemeinderäten in der jüngsten Sitzung. Seit 2019 gibt es in Pullach das Angebot „MVG Rad“, dessen Vertrag 2025 ausläuft. Nun haben sich die Landeshauptstadt München, die umliegenden Landkreise, der MVV sowie die MVG zusammengeschlossen, um einen lückenlosen Übergang zu einem neuen Mietrad-Angebot zu schaffen. Allerdings wird sich der Landkreis München daran nicht mehr beteiligen. Derzeit übernimmt er noch 50 Prozent der Kosten.

Das aktuelle Leihsystem in Pullach umfasst fünf Stationen (Bahnhof Pullach, Bahnhof Großhesselohe, Rathaus, Waldwirtschaft und Jakobusplatz) mit insgesamt 36 Fahrrädern. Dieses Angebot soll im neuen System ausgebaut werden: Geplant sind zwei zusätzliche Stationen am Bahnhof Höllriegelskreuth und an der Großhesseloher Brücke.

„An beiden Standorten wurde eine erhöhte Nachfrage festgestellt“, teilt die Pressestelle mit. Darüber hinaus soll die Anzahl der Fahrräder auf 38 erhöht werden, darunter neun Pedelecs mit Wechsel-Akkus, die keine Ladeinfrastruktur benötigen. Der angedachte Ausbau und der baldige Wegfall einer Finanzierung durch den Landkreis bedeuten allerdings: Für die Gemeinde werden ab 2025 jährliche Betriebskosten von rund 31 550 Euro statt aktuell 13 110 Euro anfallen.



Angebotserweiterung: Pro und Contra

Gemeinderätin Cornelia Zechmeister (WIP) kritisierte die Angebotserweiterung. Allerdings eher aus ästhetischen Gründen: „Wir sagen immer, unser Ort soll schöner werden, die Ständer für die Mieträder sind extrem hässlich. Wer mit dem Pedelec fahren möchte, muss sich eins kaufen – dafür sollten keine Steuergelder verwendet werden.“



Renate Grasse (Grüne) konterte: „Ich bin unbedingt dafür, auch neue Systeme auszuprobieren. Die Gegend bietet perfekte Möglichkeiten für das Radfahren. Ich halte diese Alternative – auch um die Leute vom Auto wegzubringen – für extrem wichtig.“ Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne) betonte, dass die Mieträder eine gute Ergänzung zum Personennahverkehr seien. Mehrheitlich wurde beschlossen: Die Gemeinde beteiligt sich am neuen Mietrad-Angebot für die Region ab 2025 und ist zuversichtlich, in Pullach auch zukünftig ein attraktives Mobilitätsangebot anbieten zu können.

Anke Sieker

