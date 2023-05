„Längste eingleisige Strecke“: Das sagt der Verkehrsminister

Von: Raffael Scherer

Teilen

Suchten nach Lösungen für die S7: Wolfgang Beyer (v.l.), Christian Bernreiter, Kerstin Schreyer und Jürgen Stanke. © oh

Die längste eingleisige Strecke bei der S-Bahn im Großraum München ist der Ast zwischen Giesing und Kreuzstraße. Daher bedarf es dort dringend einer Lösung.

Landkreis – Auf Veranlassung der Initiative S7Ost fand ein Gespräch mit Staatsminister Christian Bernreiter statt. Thema waren die aktuellen Probleme auf diesem Ast der S-Bahn und mögliche Lösungen. Teilnehmer waren Staatsministerin a. D. Kerstin Schreyer, Wolfgang Beyer, Sprecher des Arbeitskreises Schienenverkehr im Münchner Forum, und Jürgen Stanke, Sprecher der Initiative S7Ost.

„Für den Neu- und Ausbau der Schienen-Infrastruktur ist laut Grundgesetz der Bund zuständig. Um hier aber schneller voranzukommen, unterstützt der Freistaat den Ausbau der Infrastruktur, so auch bei der S7“, so Bernreiter. „Der Ast zwischen Giesing und Kreuzstraße ist die längste eingleisige Strecke bei der S-Bahn München. Für mehr Pünktlichkeit und auch ein besseres Fahrtenangebot braucht es den zweigleisigen Ausbau. Die dafür erforderlichen Untersuchungen und Planungen, die meine Vorgängerin Staatsministerin a.D. Kerstin Schreyer noch auf den Weg gebracht hat, treibe ich mit Nachdruck voran.“



Querung der U-Bahn-Linien nahezu unmöglich

Den Schwerpunkt der Erörterungen bildete die Situation in Neuperlach-Süd. An diesem neuralgischen Punkt treffen drei Projekte mit unterschiedlichen Zuständigkeiten aufeinander: die MVG plant eine Erweiterung ihrer Betriebsstätte, der Landkreis München beabsichtigt eine Verlängerung der U5, der Freistaat möchte die Zweigleisigkeit der S7 realisieren. Besonderer Termindruck besteht für die Erweiterung der U-Bahn-Anlagen, und da muss jetzt der zweigleisige Ausbau der S7 mitgeplant werden.

Denn eine Querung der U-Bahn-Betriebsanlagen nach Fertigstellung, und dann folglich bei laufendem Betrieb, würde technisch nahezu unmöglich sein, zumindest aber enorme Mehrkosten bedingen. Erste Ergebnisse der vom Freistaat beauftragten Machbarkeitsstudie lassen für den Bereich Neuperlach-Süd erkennen, dass sich dort die derzeit freie Bahnsteigkante für die S7 nutzen ließe. Um bei der späteren Realisierung den Betrieb der U-Bahn nicht zu stören, seien wichtige Vorarbeiten jetzt erforderlich.

Regelmäßige Verspätungen der S7

Die Initiative S7Ost sieht hierin einen wesentlichen Fortschritt und einen Erfolg ihrer langjährigen Arbeit. Die Planungen für die drei Projekte in Neuperlach-Süd müssten jetzt gemeinsam und detailliert fortgeführt werden. Staatsminister Bernreiter hat sich hierzu an die Landeshauptstadt, die für die U-Bahn-Planungen verantwortlich ist, gewandt und für Planungen aus einer Hand geworben. Die Entscheidung der Stadt für eine Lösung der komplizierten Problemlage in Neuperlach-Süd steht noch aus.



Ein weiterer Gesprächspunkt waren die fast regelmäßigen Verspätungen der S7 an der Endstation Kreuzstraße, wodurch die Schulkinder ihren Umstieg zur Fahrt nach Holzkirchen verpassen. Hier geht es nicht um die kommunale Aufgabe Schülertransport, sondern um einen Ersatz für Ausfälle infolge betriebsbedingter Störungen bei der S7. Staatsminister Bernreiter wird zu diesem Komplex den Geschäftsführer des MVV, Bernd Rosenbusch, ansprechen. Die bisherige Methode des Eltern-Schienenersatzverkehrs könne nicht dauerhaft toleriert werden.