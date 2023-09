Sicher auf dem Weg zur Schule: München sucht Schulweghelfer

Mobilitätsreferent Georg Dunkel (links) im Einsatz als Schulweghelfer. Für das kommende Schuljahr werden wieder ehrenamtliche Helfer gesucht. © LHM/Dobner- Angermann

Für das neue Schuljahr ab September werden im ganzen Landkreis und Stadt München noch ehrenamtliche Schulweghelfer gesucht.

München – Der Weg zur Schule, wenn etwa viel befahrene Straßen gequert werden müssen, ist für Kinder oftmals eine Herausforderung. Ehrenamtliche Schulweghelfer unterstützen deshalb an zahlreichen Ampeln, Übergängen und Zebrastreifen im gesamten Münchner Stadtgebiet die Schulkinder beim sicheren Queren von Straßen. Mit Erfolg: Dort, wo Schulweghelfer im Einsatz sind, hat es seit vielen Jahren keinen einzigen Unfall mit Schwerverletzten gegeben.

Mehr als 500 Schulweghelfer sind bereits in München im Einsatz – jeweils für etwa eine halbe Stunde morgens vor Schulbeginn und/oder nach Unterrichtsende. Auf Wunsch werden die Ehrenamtlichen an Schulen in der Nähe ihres Wohnortes eingesetzt. Oftmals wird ein Standort auch von mehreren Ehrenamtlichen betreut, die sich die Tage oder Zeiten untereinander aufteilen.



So können sich Interessierte melden

„Schulweghelfer*in zu sein ist ein wichtiges Ehrenamt – und viel mehr noch sind Schulweghelfer*innen wichtige und beliebte Ansprechpartner*innen für die Kleinsten. Sie verhelfen ihnen zu einem sicheren Start im Straßenverkehr, vielen Dank dafür“, sagt Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Und Mobilitätsreferent Georg Dunkel ergänzt: „Die Sicherheit im Straßenverkehr liegt mir am Herzen. Ganz besonders von Schulkindern, denn der tägliche Schulweg ist oft schon der Start in die selbstständige Mobilität. Ich bedanke mich herzlich bei den mehr als 500 Schulweghelfer*innen in München, die unsere Kinder dabei so gut begleiten.“ Im gesamten Stadtgebiet werden für das neue Schuljahr noch Helfer gesucht. Interessierte können sich direkt per E-Mail an schulwegdienste.mor@muenchen.de an das Mobilitätsreferat wenden und finden Informationen unter www.muenchenunterwegs.de/angebote/schulweghelferinnen-und-schulweghelfer.

Einweisung und Entschädigung

Schulweghelfer erhalten eine wetterfeste Ausrüstung und sind über die Kommunale Unfallversicherung Bayern versichert. Die Einweisung erfolgt durch die Verkehrspolizei. Für den ehrenamtlichen Einsatz bekommen Schulweghelfer eine Aufwandsentschädigung von derzeit 6,50 Euro je Einsatz, eine Erhöhung wird derzeit geprüft.