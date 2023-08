Trickbetrüger erbeutet Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro ‒ Polizei München sucht Zeugen

Ein Trickbetrüger hat sich in Pullach als falscher Handwerker ausgegeben und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro erbeutet. (Symbolbild) © dpa/Friso Gentsch

Ein Trickbetrüger hat in Pullach Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen. Der Mann hatte sich als Handwerker ausgegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Pullach ‒ Am Donnerstagnachmittag hatte ein vermeintlicher Handwerker an der Haustür einer 89-jährigen Dame in Pullach geklingelt. Unter dem Vorwand Wasserproben entnehmen zu müssen, verschaffte sich der Mann Zutritt zum Haus.

Die Bewohnerin begleitete den Betrüger in den Keller des Gebäudes, wo er die Wasserproben entnahm. Wie die Polizei berichtet, verließ der Täter im Anschluss das Anwesen.

Die 89-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte später, dass im Obergeschoss in mehreren Räumen die Schränke durchwühlt worden waren. Es wurde Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro entwendet. Die 89-jährige verständigte umgehend die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei München sucht Zeugen und veröffentlicht Täter-Beschreibung

Der Täter wird laut Polizei wie folgt beschrieben:

Männlich

ca. 30 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, kräftig, europäisches Erscheinungsbild

Er sprach sehr gut Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent

Er war mit einer kurzen schwarzen Arbeitshose und einem hellgrauen T-Shirt mit roter Farbe auf Brusthöhe bekleidet

Polizei sucht Zeugen Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Rosenstraße, Sollner Straße, Josef-Schwarz-Weg, Gasparistraße (Pullach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei: Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass ein entsprechender Termin für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken Nachfrage halten, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

