Energieagentur Ebersberg-München feiert offizielle Eröffnung in Unterföhring

Von: Benedikt Strobach

Bei der offiziellen Eröffnung der Energieagentur Ebersberg-München in Unterföhring waren die beiden Landräte Christoph Göbel (München, CSU, 3. v. li.) und Robert Niedergesäß (Ebersberg, CSU, 2. v. li.) sowie Unterföhrings Zweiter Bürgermeister Manuel Prieler (PWU, 1. v. li.) anwesend. © Benedikt Strobach

Die offizielle Eröffnung der Energieagentur Ebersberg-München in Unterföhring wurde jetzt nachgeholt. So können Sie die Beratung der Experten wahrnehmen...

Unterföhring - Eigentlich ist die Energieagentur Ebersberg-München im Oktober 2021 bereits nach Unterföhring gezogen. Corona hatte jedoch eine offizielle Eröffnung bisher verhindert. Nun wurde diese im Beisein der Landräte Christoph Göbel (München, CSU), Robert Niedergesäß (Ebersberg, CSU) und dem Zweiten Bürgermeister der Gemeinde, Manuel Prieler (PWU), nachgeholt.

Energieagentur Ebersberg-München Unterföhring: Beratung bei Energie-Fragen

Der Klimaschutz bleibe ein wichtiges Thema, erklärte Göbel. Um diesen für Bürger verständlicher zu machen, seien „Nahbarkeit und Sichtbarkeit wichtig“. Niedergesäß ergänzte, er hoffe auf reges Interesse der Anwohner. Prieler betonte, die Gemeinde sei erfreut, eine Zweigstelle in guter Lage aufzunehmen.



Die Agentur berät Bürger bei Fragen rund um erneuerbare Energien. Geschäftsführer Willie Stiehler betonte, dass der Umstieg durch den Ukraine-Krieg noch dringender nötig sei. Das Interesse an Beratungsterminen sei an den anderen beiden Standorten in Unterhaching und Ebersberg dadurch bereits stark angestiegen. Daher sei eine ähnliche Entwicklung in Unterföhring auch vorstellbar.

Termine können in der Münchner Straße 72 dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr oder montags, mittwochs und freitags über das Formular auf www.energieagentur-ebe-m.de/Beratungsanfrage vereinbart werden.

