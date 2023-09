Vier Minuten unter Wasser! Erneut dramatischer Einsatz am Feringasee für die Wasserwacht

Von: Marco Litzlbauer

Die Wasserwacht ist bei dem Unfall im Einsatz (Symbolfoto). © Peter Kneffel/dpa

Am Feringasee in Unterföhring musste die Wasserwacht - wie schon am vergangenen Wochenende - einen Ertrinkenden retten. Die Details...

München / Unterföhring - Ein 66-jähriger Schwimmer ist am Feringasee aus bisher unklarer Ursache während des Schwimmens am Samstag, 2. September, plötzlich untergegangen. Der Ertrinkungsfall ereignete sich nach Angaben der Wasserwacht gegen 17 Uhr.

Feringasee: Wasserwacht findet 66-Jährigen nach vier Minuten unter Wasser

Glück für das Opfer: Die Begleiterin des Mannes, welche das Ertrinken beobachtet hatte, alarmierte umgehend weitere Passanten durch laute Hilfe-Rufe. Diese wiederum setzten die Rettungskette durch das Betätigen einer Notrufsäule in Gang.

Innerhalb von einer Minute waren nach eigenen Angaben die Wasserretter der Wasserwacht Unterföhring an der Unglücksstelle. Nur vier Minuten später konnten sie den 66-jährigen unter Wasser finden und an Land retten. Am Ufer wurden umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen unter Verwendung eines Defibrillators eingeleitet.

Rettung durch Wasserwacht am Feringasee: Gesundheitszustand des 66-Jährigen unklar

Die Wasserretter übergaben den Patienten wenig später an den Notarzt, welcher diesen unter laufender Reanimation in den Schockraum einer Münchner Klinik transportierte.

Die Begleiterin des 66-jährigen musste anschließend vom Kriseninterventionsteam betreut werden. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Verunglückten liegen der Wasserwacht keine Informationen vor.

Bereits genau vor einer Woche kam es zu einem ähnlich dramatischen Einsatz am Feringasee.

