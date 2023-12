Spatenstich für „Junges Wohnen“ getätigt – Das ist in Unterföhring geplant

Von: Benedikt Strobach

Drucken Teilen

Zur Schaufel griffen (v. li.) Maria Kerst vom Jugendbeirat der Gemeinde, CSU-Gemeinderat Manfred Axenbeck, dessen Fraktion 2018 den Antrag zum Projekt gestellt hatte, Vanessa Riedel von der Firma „Jürgen Riedel Hoch- und Tiefbau“, Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) sowie Maria Fochler und Nico Gentner von der Zimmerei Stark. © Benedikt Strobach

Der Spatenstich für das Projekt „Junges Wohnen“ in Unterföhring ist erfolgt. Was bei dem Vorhaben für bezahlbaren Wohnraum alles geplant ist:

Unterföhring – Acht Wohnungen in zwei Gebäuden, explizit für junge Menschen: Dieses Angebot entsteht derzeit an der Isaraustraße 25 in Unterföhring. Nun wurde der symbolische erste Spatenstich getätigt.

Bürgermeister betont Wichtigkeit

Zur Schaufel griffen Maria Kerst vom Jugendbeirat der Gemeinde, CSU-Gemeinderat Manfred Axenbeck, dessen Fraktion 2018 den Antrag zum Projekt gestellt hatte, Vanessa Riedel von der Firma „Jürgen Riedel Hoch- und Tiefbau“, Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) sowie Maria Fochler und Nico Gentner von der Zimmerei Stark. Letztere arbeitet derzeit an den Modulen für die beiden Gebäude, die auf dem 936 Quadratmeter großen gemeindeigenen Grundstück entstehen werden. „Der Bau ist in vollem Gang“, kündigte Gert Bachmann, Geschäftsführer von Stark, an. Durch die Holzmodulbauweise sei es möglich, die Arbeiten „entspannt und ohne viel Schmutz oder Lärm“ auszuführen.

Bürgermeister Kemmelmeyer betonte, dass es wichtig sei, für junge Menschen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das Angebot richte sich explizit an junge Unterföhringer, Azubis oder Berufseinsteiger, nicht aber an Studierende. „Für diese bauen wir an der Apianstraße Wohnungen“, sagte er. Insgesamt 3,1 Millionen Euro brutto investiert die Gemeinde in das Projekt. Kemmelmeyer ist zuversichtlich, dass die Wohnungen ab August 2024 bezogen werden können. Davor werde es rechtzeitig auch die Ausschreibung für Bewerber geben.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.