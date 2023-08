Dramatische Rettung an Münchner See: Ersthelfer und Wasserwacht reanimieren Frau

Von: Marco Litzlbauer

Die Wasserwacht ist bei einem Unfall im Einsatz (Symbolfoto). © Peter Kneffel/dpa

Am Feringasee in Unterföhring ist es am Wochenende zu einem dramatischen Einsatz gekommen. Eine ertrinkende Rentnerin konnte zunächst wiederbelebt werden.

München / Unterföhring - Eine 74-jährige Schwimmerin ist am Wochenende am Feringasee aus bisher unbekannter Ursache in Wassernot geraten. Das hat die Wasserwacht mitgeteilt.

Feringasee in Unterföhring: Passanten bemerken Notsituation und greifen sofort ein

Passanten, die die Notsituation bemerkt hatten, retteten die untergegangene Dame sofort aus dem Wasser und verständigten den Notruf 112 sowie die Wasserwachtstation der Wasserwacht des Münchner Roten Kreuzes am Feringasee.

Ein Wasseretter der Wasserwacht vor Ort begab sich umgehend an die Unglücksstelle, wo Ersthelfer bereits mit der Herzdruckmassage begonnen hatten und intensivierte die Wiederbelebungsmaßnahmen bis zum Eintreffen des Notarztes.

Feringasee in Unterföhring: Reanimierte Rentnerin wird in Schockraum einer Klinik eingeliefert

Die 74-Jährige konnte wenig später nach intensivmedizinischer Versorgung mit eigenem Herz-Kreislauf in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert werden.

Dass die Dame mit eigener Kreislauffunktion abtransportiert werden konnte, ist laut Wasserwacht den aufmerksamen Passanten zu verdanken, „die ohne zu zögern vorbildlich alle notwendigen Maßnahmen ergriffen haben“.

Über den aktuellen Gesundheitszustand der Verunglückten liegen weder der Wasserwacht noch Hallo München Informationen vor.

