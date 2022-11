Frau (39) verschwindet nach Einkauf in Unterhaching ‒ Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung

Von: Kristina Beck

Teilen

Polizei München sucht nach einer 39-jährigen Frau, die seit Samstag, 5. November, vermisst wird. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Eine 39-Jährige aus Unterhaching ist seit 5. November spurlos verschwunden. Die Polizei sucht öffentlich nach der Frau und bittet um Hinweise.

Seit Samstag, 5. November, gegen 16:40 Uhr wird eine 39-Jährige aus Unterhaching vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde sie zuletzt beim Einkaufen in einem Geschäft in Unterhaching gesehen. Seitdem ist sie jedoch spurlos verschwunden. Sämtliche Überprüfungen in Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte der 39-Jährigen verliefen bislang ergebnislos.

Aufgrund der Gesamtumstände wird hier nun wegen Verdacht eines Gewaltdeliktes ermittelt. Die weitere Bearbeitung wurde vom Münchner Kommissariat 11 übernommen.

Polizei München sucht nach dieser vermissten Frau aus Unterhaching. © Polizeipräsidium München

Die Vermisste, Vanessa Huber, wird wie folgt beschrieben: Sie ist 39 Jahre alt, hat blonde längere Haare und eine schlanke Statur, die zuletzt getragene Kleidung ist nicht gesichert bekannt. Nähere Informationen zur Vermissten sind auf der Homepage der Polizei Bayern zu entnehmen.

Die Polizei München startet Öffentlichkeitsfahndung nach dieser Frau. Sie wird seit 5. November vermisst. © Polizeipräsidium München

Polizei sucht Zeugen Wer hat die 39-Jährige in der Zeit ab Samstag, 5. November, nach 16.40 Uhr gesehen? Wer kann ansonsten Angaben zu den Lebensumständen der 39-Jährigen machen?

Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0 oder auch jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.