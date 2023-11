Jetzt wird‘s weihnachtlich: Der große Hallo-Überblick über die Christkindlmärkte im Würmtal

Der beliebte Gräfelfinger Christkindlmarkt muss heuer und in den nächsten Jahren wegen Bauarbeiten vom Bürgerhausvorplatz auf die Fläche vor St. Stefan umziehen. © Romy Ebert-Adeikis

Jetzt wird‘s im Würmtal weihnachtlich: Neue Standorte und längere Öffnungszeiten ‒ Der große Hallo-Überblick über die lokalen Christkindlmärkte.

Würmtal ‒ Ein Advent ohne Christkindlmarkt ‒ das kam für Gräfelfing nicht infrage. Wegen der Generalsanierung des Bürgerhauses kann der Budenzauber aber nicht wie gewohnt auf dessen Vorplatz stattfinden. Stattdessen hat die Gemeinde für dieses und die beiden darauffolgenden Jahre einen anderen Standort gefunden: vor der Kirche St. Stefan, gegenüber vom Eichendorffplatz.

Christkindlmarkt in Gräfelfing in diesem Jahr vor der Kirche St. Stefan

„Kirche und Christkindlmarkt ‒ das passt hervorragend zusammen“, findet Bürgermeister Peter Köstler (CSU). „Wir werden das Gebäude von St. Stefan feierlich beleuchten, sodass es einen stimmungsvollen Rahmen für das Marktgeschehen gibt.“

Circa 20 Stände sollen dort am ersten und zweiten Adventswochenende die bewährte Mischung aus Kulinarischem und Künstlerischem anbieten. „Es wird zwar nicht das ganze gewohnte Programm auf unserem Markt geben können“, gibt Organisator Jan Konarski zu.

„Doch zu Gast bei der Kirche und in enger Kooperation mit ihren Akteuren, das hat auch seinen Reiz.“ So lade am ersten Wochenende parallel die Pfarrgemeinde zum Adventsbasar ein. „Auch Gottesdienste finden teilweise gleichzeitig statt.“

Neue Öffnungszeiten auf dem Martinsrieder Christkindlmarkt

Eine Veränderung gibt es auch beim Martinsrieder Christkindlmarkt, der jedes Jahr am dritten Adventswochenende am Kirchplatz stattfindet. „Aufgrund vieler Nachfragen hat der Verein sich in diesem Jahr entschieden am Samstag bis um 20 Uhr zu öffnen“, teilt Sprecherin Karina Kalkühler mit.

Sonntags bleibe es allerdings bei 13 bis 19 Uhr. Zudem gebe es weitere Überlegungen, den Markt zu erweitern. „Dafür braucht es aber Helfer, die diese neuen Ideen auch umsetzen können“, wirbt Kalkühler für neue Mitstreiter. Was gleich bleibt: Der komplette Erlös des Christkindlmarktes kommt weiterhin bedürftigen Menschen im Würmtal zugute.

Das sind die Termine der Würmtal-Weihnachtsmärkte:

Gräfelfing: Vor der Kirche St. Stefan, Bahnhofstraße 20, an den Adventswochenenden 1. bis 3. und 8. bis 10. Dezember. Freitags von 16 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 15 bis 19 Uhr. Der Nikolaus verteilt am letzten Markttag von 16 bis 18 Uhr Geschenke. Puppenspiel immer samstags und sonntags um jeweils 15 und 17 Uhr. Adventsbasar im Pfarrheim, Rottenbucher Straße 20, am ersten Adventswochenende – freitags 17 bis 19, samstags 10 bis 17.30 und sonntags 11.30 bis 16.30 Uhr.

Martinsried: Am Kirchplatz am Samstag, 16. (13 bis 20 Uhr), und Sonntag, 17. Dezember (13 bis 19 Uhr).

Planegg: Christkindlmarkt der Vereine am Marktplatz am Samstag, 2. (14 bis 20 Uhr) und Sonntag, 3. (13 bis 19.30 Uhr).

Neuried: Vor der Pfarrkirche St. Nikolaus, Maxhofweg 7, am Samstag, 2. (16 bis 21 Uhr), und Sonntag, 3. Dezember (9 bis 13 Uhr). Die Vorabendmesse am Samstag entfällt.

Krailling: Vor der Margaretenkirche, Margaretenstraße 2, am Samstag, 9. (15 bis 21 Uhr) und Sonntag, 10. Dezember (14 bis 19.30 Uhr). Neben Buden und Programm gibt es ein Märchenzelt.

Pentenried: Im Lichtfußhof, Gutsstraße 6a, am Samstag, 2. Dezember, von 15.30 bis 22.30 Uhr. Ab 17.30 Uhr ist der Nikolaus unterwegs.

Stockdorf: Markt der Feuerwehr Stockdorf am Harmsplatz am Samstag, 16. (14 bis 21 Uhr), und Sonntag, 17. Dezember, von 14 bis 19 Uhr.

Unterbrunn: Im Lampl- und Pfarrhof am Schulweg am Samstag, 9. (14 bis 20 Uhr), und Sonntag, 10. (13 bis 18.30 Uhr).

Neurieder Adventskalender Nach der Premiere 2022 legt Neuried heuer wieder einen Adventskalender auf. In Zusammenarbeit mit den Einzelhändlern, Dienstleistern und Wirten vor Ort ist bis zum Heiligen Abend jeden Tag etwas geboten ‒ von Mitmach- und Rabattaktionen bis hin zu kleinen Geschenken. „Die Bürger sollen mit attraktiven Angeboten in die Ortsmitte gelockt werden. Wir haben so viel zu bieten, die Leute müssen nur darauf aufmerksam gemacht werden“, erklärt Wirtschaftsförderin Meike Petro. Was sich hinter den Türchen verbirgt erfahren die Neurieder auf Plakaten in der Gemeinde und den Geschäften und per Flyer, der an alle Haushalte verteilt wurde.

