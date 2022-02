Gruppe will gemeinnütziges Wohnprojekt in der Villa am Krapfberg ‒ Kann sich die Idee durchsetzen?

Von: Romy Ebert-Adeikis

Theresa Schnell und Helena Eichlinger vom „Wohnraumschiff“ haben bereits ein Modell für ihre Vision der neuen Krapfberg-Villa erarbeitet. © Romy Ebert-Adeikis

Die „Wohnraumschiff“-Gruppe will die Villa am Krapfberg vor einem möglichen Abriss retten, um ein gemeinnütziges Wohnprojekt zu initiieren. Das ist ihre Idee...

Gauting - Unter dem Schlagwort „Wohnraumschiff“ will eine fünfköpfige Gruppe in Gauting neue Wege gehen: Sie will die marode Villa am Krapfberg 5, die im Besitz der Gemeinde ist, vor einem möglichen Abriss retten und dort ein genossenschaftliches sowie gemeinnütziges Wohnprojekt starten.

Villa am Krapfberg: Fünfköpfige Gruppe plant gemeinnütziges Wohnprojekt

„Wir möchten die Villa erhalten, die Schauseite denkmalgerecht wiederherstellen. Aber das Haus auch sensibel ausbauen“, sagt die Münchner Architektin Helena Eichlinger. Unterstützt werden die fünf 28- bis 37-jährigen Visionäre von der Münchner Genossenschaft „Convex us“. Für diese wäre die Krapfberg-Villa das erste Wohnobjekt.

„Wir wollen möglichst viel Fläche gemeinsam nutzen und so flexible Wohnmodelle ermöglichen“, erklärt die Gautingerin Theresa Schnell, die wie ihr Mann beim „Wohnraumschiff“ mitmacht. Die Bürger vor Ort sollen zudem von einem „öffentlichen Seminar- und Veranstaltungsraum im Erdgeschoss profitieren“, sagt Eichlinger. Dafür sei eine gewisse Größe aber unabdingbar. Darum soll die Villa um einen Anbau in Holzbauweise ergänzt werden. Insgesamt wäre so Platz für bis zu 15 Erwachsene plus Kinder.

Wohnprojekt in Krapfberg-Villa: Gemeinde Gauting hatte mit Verkauf geplant

An Bürgermeisterin, Gemeinderäte und Bauamt ist die Gruppe mit ihrem Plan bereits herangetreten. Die Resonanz: gemischt. Denn eigentlich will die Gemeinde die Villa verkaufen, im aktuellen Haushalt ist ein Erlös von 1,5 Millionen Euro eingerechnet. Ganz so viel könne man nicht aufbringen, wissen Schnell und Eichlinger, die stattdessen eine Erbpacht anstreben. Damit würde das Grundstück langfristig Eigentum der Gemeinde Gauting bleiben, die Gruppe das Anwesen nur pachten.

Auf Hallo-Nachfrage erklärt die Gemeinde, dass sie eine Vergabe per Erbpacht nicht ausschließen will. Allerdings: „Sollte sich der Gemeinderat für ein solches Angebot entscheiden, muss die fehlende Einnahme kompensiert werden.“

Das Bieterverfahren für die 1910 errichtete Villa soll laut Gemeinde Mitte Februar starten. Erst dann sind alle Vorgaben bekannt, sodass die Gruppe um Schnell und Eichlinger in die Detailplanung gehen kann. Das „Wohnraumschiff“ hat insgesamt acht Wochen Zeit eine Bewerbung einzureichen. Dann wird sich zeigen, ob es mit seiner Idee bei der Gemeinde landen kann.

