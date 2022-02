Viel Bedarf nach Pflegekräften aber wenige Aushilfen - Pflege-Pool soll Abhilfe schaffen

Von: Romy Ebert-Adeikis

Gerade in Kliniken ist der Einsatz von externen Aushilfs-Pflegekräften nur sehr eingeschränkt möglich. Allerdings gibt es bisher auch nur wenige, die helfen wollen. © Peter Kneffel

Wegen vielen Corona-bedingten Personalausfällen sucht der Landkreis Starnberg mit dem Pflege-Pool nach Aushilfs-Pflegekräften – bisher jedoch mit kaum Resonanz.

Würmtal - Zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 rief der Freistaat Bayern gelernte Pfleger, die aus verschiedenen Gründen damals nicht in ihrem Beruf arbeiteten, dazu auf, sich für einen Aushilfe-Pool zu registrieren. Genau das gibt es jetzt auch regional für den Landkreis Starnberg (siehe Kasten).

Pflegepersonal in Quarantäne: Kliniken im Landkreis Starnberg brauchen Aushilfs-Pflegekräfte

„In der Pflege ist die Situation ja von Haus aus angespannt“, sagt Roland Schwankhart, Pflegeleiter des Katastrophenschutzes im Landratsamt. Dazu komme: „Wir haben hier wahnsinnig hohe Inzidenzzahlen, das geht auch an den Kliniken und Pflegeeinrichtungen nicht vorbei“, ergänzt Schwankhart. Nur eine der 16 stationären Pflegeeinrichtungen im Landkreis hätte bislang keinen Corona-Fall beim Personal.

Zehn bis 20 Prozent der Mitarbeiter fallen derzeit etwa im Caritas-Altenheim Maria Eich in Krailling aus, schildert Heimleiterin Diana Sturzenhecker. „Viele sind in Quarantäne, weil die dritte Impfung fehlt. So einen Dienstplan zu schreiben ist eine Katastrophe.“ Die Idee mit der regionalen Pflegedatenbank findet sie darum „richtig gut“. Sturzenhecker: „Gerne würden wir im Notfall darauf zurückgreifen.“ Wo genau die Aushilfskräfte dann eingesetzt würden, könne man aber noch nicht sagen.

Pandemie führt zu Pflegekräfte-Mangel: Aushilfs-Pool soll Abhilfe schaffen

Ähnlich sieht es das Bayerische Rote Kreuz (BRK), das unter anderem den Gautinger Mehrgenerationencampus betreibt. Zwar sei die Personalsituation momentan noch tragbar. Man würde den Pool aber gern nutzen, „wenn bei uns die Ausfälle durch Omikron so groß wären, dass wir Bedarf an zusätzlichen Pflegekräften hätten“, teilt BRK-Sprecherin Katrin Windorfer mit.

Schwieriger ist die Lage in der Asklepios Klinik in Gauting. Grundsätzlich begrüße man sowohl den bayerischen als auch den regionalen Pflege-Pool. Aber, gibt Pflegedienstleiter René Marx zu bedenken: „In einer spezialisierten Fachklinik wie der Gautinger Lungenklinik sind die Einsatzmöglichkeiten sehr eingeschränkt.“ Der Personalmangel mache sich am meisten im Intensivbereich bemerkbar. Selbst bei einer vorhandenen Fachweiterbildung bräuchten neue Mitarbeiter eine gewisse Einarbeitungszeit. „Wir befürchten, dass ein kurzfristiger, flexibler Ersatz schlicht an der Praktikabilität scheitern könnte“, sagt Marx.

Pflege-Pool im Landkreis Starnberg: bisher wenige Registrierungen

Es könnte aber noch ein Problem geben: zu wenig Aushilfen. Gut eine Woche nach Start der Aktion haben sich nur zwölf Personen für den Pflege-Pool registriert, die meisten aus Herrsching oder Seefeld. „Wir hätten gern viel mehr“, sagt Schwankhart vom Katastrophenschutz des Landratsamts. „50 Personen wären super.“ Denn im Idealfall sollen die Helfer nicht nur im Notfall einspringen. „Vielleicht kommt so auch jemand wieder in den Beruf zurück. Das würde uns sehr helfen.“

Pflege-Pool: So läuft‘s Gesucht werden Personen, die früher in pflegerischen Bereichen tätig waren und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können. „Es reicht eine Schicht oder auch nur einige Stunden, das Angebot ist ganz individuell“, erklärt Roland Schwankhart, der im Landratsamt Starnberg für die regionale Pflegedatenbank zuständig ist. Die Aushilfen sollen auch nur die Aufgaben übernehmen, die sie sich zutrauen – natürlich gegen eine entsprechende Bezahlung. Die Registrierung erfolgt online auf der Internetseite www.lk-starnberg.de/pflegekraeftepool. Nachfragen beantwortet Schwankhart montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr unter Telefon 08151/14 86 90 99.

