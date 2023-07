Bach und Gospels zum Abschied

Von: Sabine Beisken-Hengge

Teilen

DemmlerKantorPorträt.jpg © privat

Zehn Jahre war Dekanatskantor Christoph Demmler in der Michaelskirchengemeinde Ottobrunn-Neubiberg-Hohenbrunn tätig. Nun verlässt der Kirchenmusiker die Gemeinde: Ab 1. September ist er A-Kantor an der Christuskirche München-Neuhausen und Dekanatskantor im Prodekanatsbezirk München West.



Ottobrunn/Neubiberg/Hohenbrunn – „Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich noch mal etwas Neues auszuprobieren kann“, begründet Demmler seinen Wechsel von der Michselskirchengemeinde zur Christuskirche in Neuhausen. Da der 39-Jährige sein Studium der Kirchenmusik mit dem Master abgeschlossen hat, besitzt er die notwendige Qualifikation für die Stelle als A-Kantor. „Dann will man es auch irgendwann mal wissen“, freut sich Demmler auf seine neuen Aufgaben. Demmler hofft, dass es bald einen Nachfolger für ihn für die Michaelskirchengemeinde geben wird. Denn diese muss sich „schweren Herzens“ von ihm verabschieden. Derzeit läuft die Ausschreibung. „Bis dahin sind alle Chöre gut versorgt“, kann Demmler vermelden. „Wir konnten gute Vakanzvertretungen finden.“

Viel Aufbauarbeit geleistet

Der Umbruch werde trotzdem zu spüren sein, gibt er zu. Denn bei den Chören hat er mit seinem Team viel Aufbauarbeit geleistet. Die Kantorei und der große Chor haben eine jahrzehntelange Tradition. Auch der Gospelchor „Troubadours“ besteht seit über dreißig Jahren. „Es gab vorher schon einen Kinderchor. Aber wir haben die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen doch sehr stark ausgebaut.“

„Ein lebendiges Instrument“

Zwei Kolleginnen kümmern sich um die jüngeren Kinder, er selbst leitet den Jugendchor für die 14- bis 23-Jährigen. „Einen Chor für diese Altersgruppe gab es vorher gar nicht. Da ist während meiner Zeit schon Neues entstanden.“

Was das Besondere an der Chorarbeit ist, beschreibt der Kantor, der auch Kirchenmusiker im ganzen südöstlichen Landkreis an der Orgel ausbildet, so: „Man hat ein lebendiges Instrument, wo man die Reaktion nicht genau vorhersehen kann wie bei einer Orgel. Man stellt sich aufeinander ein. Dieses soziale Miteinander und dass die Menschen ihr Potenzial entfalten können, finde ich spannend.“

Zwei Abschiedsgottesdienste in Neubiberg und Ottobrunn

Im Abschiedsgottesdienst mit Dekan Steinbauer am Sonntag, 30. Juli, um 19 Uhr in der Michaelskirche Ottobrunn singen noch mal alle Chöre unter seiner Leitung. „Mir war es wichtig, dass alle, mit denen ich in den letzten Jahren gearbeitet habe, die Möglichkeit bekommen, noch einmal mitzuwirken an diesem Gottesdienst“, betont Demmler. Rund 90 Sänger stimmen dann moderne Kirchenlieder und Gospels an. Das Repertoire der ausgewählten Lieder ist bewusst breit gefächert, um alle Altersgruppen und Geschmäcker zu erreichen. Zuvor wird ein Gottesdienst mit der Bach-Motette „Jesu, meine Freude“ am Sonntag, 23. Juli, um 10.30 Uhr in der Corneliuskirche Neubiberg gefeiert. Das Vokalensemble singt unter Demmlers Leitung. Er erklärt: „Wir haben ja alle Bach-Motetten mit dem Vokalensemble erarbeitet und aufgeführt. ‚Jesu, meine Freude‘ wäre gar nicht an der Reihe gewesen. Aber ich wollte sie zum letzten Mal mit dem Vokalensemble aufführen, da sie meine Lieblingsmotette ist.“

Viele wunderbare Momente

In der Michaelskirchengemeinde hat er so viele wunderbare Momente erlebt, dass er sie gar nicht aufzählen kann. Er denkt an jeden Auftritt und die Kindermusicals, zu denen ihm doch noch eine Anekdote einfällt: „Dieser Oh-Moment, als wir mit einem Trick Wasser zu Wein verwandelt haben — das war reine Freude.“