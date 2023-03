Nach über 60 Jahren: Krankenschwester Alma Midasch verabschiedet

Von: Raffael Scherer

Alma Midasch wird auch beim anstehenden Ruhestand nicht langweilig. © privat

Jahrelang war die Heimstettnerin Alma Midasch für das Klinikum in Haar tätig und gründete das Psychiatrie Museum mit.

Heimstetten/Haar – Alma Midasch kann es nicht glauben: „Ich bin immer noch total von den Socken, dass Josef Mederer, Präsident des Bezirks Oberbayern, zu meiner Verabschiedung kommt, dass der sich extra Zeit für mich nimmt“, sagt Midasch aufgeregt im Hinblick auf die Verabschiedungsfeier am Donnerstag, 23. März, (ab 14 Uhr im Psychiatrie-Museum, Vockestraße 76) bei der sie für ihre langjährige Tätigkeit als Krankenschwester sowie als Gründerin des Psychiatrie Museums in Haar honoriert werden soll.

Die 80-Jährige steht nicht gerne im Mittelpunkt. „Ich höre gerne ein ,gut gemacht‘, aber dann is auch wieder Ruhe“, beteuert sie. Kleinlaut wird sie auch bei all dem Lob, das ihr im Rahmen der Verabschiedung nachgesagt wird. Wie etwa ihre über 60 Jahre lange Tätigkeit für das kbo-Isar-Amper-Klinikum Region München in Haar. „Das stimmt schon mal gar nicht, ich hab zwar vor 62 Jahren angefangen, aber da waren ja auch zehn Jahre Kinderpause dabei“, stellt die 80-Jährige sofort klar.



Eigentlicher Plan: Kinderkrankenschwester

Alma Midasch bei ihrem Beginn am Haarer Klinikum 1960. © privat

Redseliger wird sie beim Gedanken an ihre Jugend: Schon als sie mit der Schule fertig war, wollte sie Krankenschwester werden: „Aber eigentlich für Kinder.“ Das war jedoch zu der damaligen Zeit schwer, unter anderem standen ihr die hohen Gebühren für die Unterrichtseinheiten im Weg. Nach kurzer Zeit als Stationshilfe in München riet ihr eine Kollegin, es in Haar zu versuchen: „Da hast du eine Unterkunft, brauchst für den Unterricht nicht zu bezahlen und bekommst auch noch ein kleines Gehalt“, so deren Argumente.

Also wandte sich Midasch mit 17 Jahren an das Haarer Klinikum. Dort riet man ihr erneut von der Kin­derstation ab, da sie dafür noch zu jung wäre: „Später habe ich das dann eingesehen“, so Midasch. Denn für die Arbeit mit Kindern braucht es schon eiserne Geduld und Durchhaltewillen, die man sich erst über die Jahre erarbeiten muss, so ihre Erfahrung.



Kommunikation steht für Midasch im Vordergrund

Also kümmerte sich die junge Midasch um die Patientinnen auf den verschiedenen Stationen — damals noch strikt nach Geschlecht getrennt — und wurde schließlich Diplomkrankenschwester. Die Freude und Dankbarkeit in den Gesichtern der Patienten, wenn ihnen geholfen werden konnte, war einfach unbezahlbar, erzählt sie.



Mancher habe sich noch Jahre später bei ihr für einen kleinen Plausch gemeldet. Denn wichtig war der Heimstettnerin stets die Kommunikation. Egal ob in der Forensik bei den Straftätern oder ihrer Lieblingsstation, der Neurologie. Midasch nahm sich Zeit. Für Menschen mit Hirntumoren, Schizophrenie, Verfolgungswahn oder Epilepsie. Für Patienten während der Nachtschicht, wenn sie nicht schlafen konnten, oder tagsüber beim Spazierengehen im Garten. Eines Nachts lauschte sie etwa einem Mann, der einen Schlaganfall erlitten hatte und seinen Bauernhof samt Tieren aufgeben musste: „Das Allerschlimmste für ihn war, dass er die Pferde hergeben musste. Da hat er so geweint, das war wirklich rührselig.“



Jeden kann eine psyischische Krankheit treffen

Bei Gesprächen wie jenem wurde ihr stets klar, wie schnell sich das gewohnte Leben ändern kann. Eine der größten Lehren, die sie daraus zog und immer wieder Schülern bei Führungen mitgab: „Jeden kann eine psychiatrische Krankheit treffen und dann wollt auch ihr gut behandelt werden. Also behandelt jeden Menschen, dem ihr begegnet oder der euch anvertraut wird, mit dem Respekt, den auch ihr von anderen erwarten würdet.“



2003 war sie am Ende ihrer Tätigkeit als Krankenschwester, erklärt sie und holt erst einmal tief Luft bei ihrer Erzählung, bei der sie oftmals gar nicht weiß, wo sie anfangen und aufhören soll. Kein Wunder bei so vielen Erinnerungen. „Und ich meinte dann, ich würde gerne noch weiter etwas arbeiten“, fährt sie fort mit Blick auf die Entstehung des Museums. Da kam der Oberpfleger auf sie zu und erwähnte die bald anstehende 100-Jahr-Feier des Klinikums, ob sie sich denn vorstellen könnte in diesem Rahmen eine Ausstellung über die Geschichte der Klinik zusammenzustellen. Nach ein paar Tagen Bedenkzeit rief sie ihn zurück und sagte vorsichtig zu. „Und schon waren ich und ein weiterer Oberpfleger mittendrin“, erinnert sie sich und lacht.



NS-Zeit zieht großes Interesse auf sich

Schnell stand für die beiden fest, dass sie für die Ausstellung eine der Stationen nachstellen möchten: „Also haben wir angefangen zu planen und zu sammeln. Jede Station, jeden Keller, jeden Dachboden haben wir abgesucht und geschaut, was wir noch finden“, sagt Midasch. Die Zahl an gut erhaltenen Sachen hielt sich bei ihrer Suche zunächst in Grenzen. Viele Einrichtungsgegenstände waren bereits im Ofen gelandet, manches wurde ans Personal verkauft oder „von den Obrigkeiten mitgenommen“, erklärt die Museumsgründerin.



Auch andere Kliniken in der Umgebung wurden abgeklappert, bis das Psychiatrie Museum Haar eröffnete und sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. Es wird immer weiter ausgebaut und aktualisiert. Gerade was in der Psychiatrie während der NS-Zeit passiert war, schien dabei viele zu interessieren, da das Thema von allen, inklusive Zeitzeugen, bislang eher totgeschwiegen wurde, so Midaschs Erfahrung. Darum habe man auch das Mahnmal an der evangelischen Kirche mit einer Erklärung samt Holztafel versehen.



Psychiatrisches Museum besteht fort

Doch auch darüber hinaus habe bis heute der Aufenthalt und die Arbeit in einer Psychiatrie einen „negativen Touch“, sagt Midasch. „Darum wollten wir mit unserem Museum die Arbeit solcher Einrichtungen ein wenig öffentlicher machen und erklären worum es dort geht und, dass es nichts zum Fürchten ist.“ Dieses Werk führt das Psychiatrische Museum weiter fort, auch wenn sich Midasch nun dem verdienten Ruhestand widmet.



Dafür, dass sie nicht gerne im Rampenlicht steht, hat Midasch dann doch so einiges zu erzählen, wenn man denn fragt. Und auch, wenn sie es nach all den Jahren in Klinikum, Museum und dann auch bei der Verabschiedungsfeier mit großen Worten und Gesten nicht so hat, sind sich am Ende doch alle Wegbegleiter Midaschs bei einem sicher: „Gut gemacht“.