Hallo München zu Gast in der neuen Flüchtlingsunterkunft in Planegg

Die ehemalige Pension Elisabeth ist jetzt eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge. © Romy Ebert-Adeikis

Die ehemalige Pension Elisabeth ist jetzt ein Heim für ukrainische Flüchtlinge. Hallo München durfte sich in dem Gebäude in Planegg umsehen.

Planegg ‒ „Home sweet home“ steht auf der Fußmatte an der Eingangstreppe. Sie macht deutlich, was die neue Aufgabe der ehemaligen Pension Elisabeth ist, welche die Gemeinde Planegg im Februar erworben hat: Sie soll ukrainischen Flüchtlingen ein Zuhause sein.

Neue Flüchtlingsunterkunft in Planegg bietet Platz für 21 Menschen

Auf drei Stockwerken stehen 14 Zimmer ‒ fünf größere Familienräume und neun Einzelapartments ‒, eine Gemeinschaftsküche und eine Terrasse für insgesamt 21 Menschen bereit. Aktuell sind 165 ukrainische Flüchtlinge in Planegg gemeldet. „Circa 80 davon sind privat untergekommen“, sagt Anna Lahodyk, welche die Ukrainer im Ort betreut.

Andere leben in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen. „Davon werden jetzt aber einige aufgelöst“, erklärt Bürgermeister Hermann Nafziger (CSU). Deren Bewohner sollen bis März in die frühere Pension umziehen.

Eine der ersten ist Svitlana Cherkashyna. Im März 2022 ist die Zahnärztin aus Kiew nach Martinsried geflohen. Die Wohnung dort habe sie aber verlassen müssen. Jetzt lebt sie seit Oktober in der früheren Pension. „Ich bin der Gemeinde sehr dankbar“, sagt Cherkashyna, die gerade einen Integrationskurs macht. Auch, weil sie bald nicht mehr allein ist: Noch in dieser Woche soll ihre Katze „Frank“ in das Haus an der Hofmarkstraße 13 nachziehen.



Möbel der neuen Flüchtlingsunterkunft in Planegg teilweise aus der alten Gaststätte Heide Volm

Die Pension wurde von der Gemeinde von Juli bis September blitzsaniert. „Wir haben so viel wiederverwendet wie möglich“, sagt Projektleiter Alexander Veit. So sind nicht nur die bewegungsgesteuerten Flurlichter der Pension geblieben. Tische, Stühle und Tischdecken im Haus stammen aus der alten Gaststätte Heide Volm.

Fertig saniert ist laut Veit auch schon der Anbau des Hauses, in dem die Gemeinde eine Kinderkrippe mit 15 Plätzen eröffnen will. „Wir warten nur auf die Genehmigung durch das Landratsamt“, sagt Veit.

